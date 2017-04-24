Киргизия ждет от России списания $240 млн долга

Киргизия рассчитывает, что Россия спишет оставшиеся $240 млн долга.

Как заявил начальник управления госдолга министерства финансов республики Бакыт Сыдыков, сейчас Россия и Киргизия обсуждают такую возможность.

Стоит отметить, что пять лет назад, власти Киргизии и России договорились о списании задолженности в $500 млн.

Предполагалось, что сначала Москва сразу же спишет $188,9 млн, после чего в течение 10 лет постепенно будет списываться долг в $300 млн.

Как заявил Садыков, из $300 млн за два года было списано лишь $60 млн, а размер оставшейся задолженности составил $240 млн.

Он отметил, что вместо механизма постепенно списания долга рассматривается возможность разового списания, в результате чего задолженность Киргизии перед Россией будет равна нулю.