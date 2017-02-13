Кирдык «Аскеру»: ВСУ захватили базу крымско-татарского батальона

Министерство обороны Украины заявило, что бойцы Вооруженных сил Украины в ходе конфликта в Херсонской области задержали и разоружили представителей «незаконного вооруженного формирования».

По данным пресс-службы ведомства, украинские военные выполняли боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, когда на позиции прибыли «максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». «Учитывая специфику подразделения и боевые условия, формирование было задержано и разоружено, выполнены все требования уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях. Сейчас продолжаются определенные согласно нормативно-правовой базе мероприятия и учет вооружения», — говорится в сообщении.

Кто именно причастен к попытке нападения на позиции военных, в пресс-службе не уточняют.

В то же время крымско-татарское радио «Куреш» сообщило, что в поселке Чонгар Генического района Херсонской области Украины на границе с Крымом вооруженные люди захватили базу крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана. Радио отмечает, что это произошло в ночь с 12 на 13 февраля. «С помощью БТРа был протаранен забор расположения батальона и палатка, в которой находились люди. Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в распоряжении редакции нет, «на территории „захваченного“ батальона работают сотрудники прокуратуры и взрывотехники».

Информацию о силовом захвате базы подтвердил беглый экс-председатель так называемого «меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, заявив при этом, что захват осуществили военнослужащие ВСУ. «Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией „Аскер“ территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана», — написал он в Facebook. По его словам, военнослужащими ВСУ были повреждены отдельные сооружения и имущество организации, а также предпринимались попытки применения физической силы к членам организации «Аскер».

В Минобороны Украины заявили, что сообщение о нападении украинских военных на общественную организацию «Аскер» является «фейком» и попыткой очернить ВСУ.

Как сообщало EADaily, в 2016 году один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов объявил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и уже насчитывает 560 человек. Крымское следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона.