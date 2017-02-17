Киевская хунта перебросила в зону «АТО» иностранных наемников, – Народная милиция

Украинское командование перебросило к линии соприкосновения боевиков из добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», а также польских и грузинских наемников. Об этом на заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня, я, по сложившейся традиции, подведу итоги деятельности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики за прошедшую неделю, а также доведу информацию о ситуации на линии соприкосновения.

Народная Милиция неустанно продолжает повышать уровень своего профессионализма и готовность к выполнению задач по защите и обеспечению безопасности жителей Республики.

В период с 11 по 17 февраля в подчиненных частях и подразделениях проводились занятия по боевой подготовке и слаживанию подразделений, а также тренировки по приведению в различные степени боевой готовности. На полигоне «Успенский» с танковыми, мотострелковыми, артиллерийскими и специальными подразделениями прошли занятия по вождению и огневой подготовке, в ходе которых военнослужащие сдавали контрольные упражнения.

Кроме того, на этой неделе, силами инженерно-саперных подразделений проведены работа по разминированию местности. В ходе расчистки территории от взрывоопасных предметов было очищено ДЕСЯТЬ километров магистрального трубопровода в районах населенных пунктов КРАСНЫЙ ЛИМАН, СЛАВЯНОСЕРБСК и ДОЛГОЕ.

Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. За неделю украинские силовики ВОСЕМЬДЕСЯТ ОДИН раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе, и из запрещенного Минскими договоренностями вооружения: 152-мм артиллерии, танков, 120 и 82-мм минометов. При этом по территории Республики было выпущено ПЬТЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТЬ снарядов и мин.

Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись позиции подразделений Народной милиции в районах населенных пунктов:

на ДЕБАЛЬЦЕВСКОМ направлении: КАЛИНОВКА, ЛОГВИНОВО, ВЕСЕЛОГОРОВКА, ЛОЗОВОЕ, НИЖНЕЕ ЛОЗОВОЕ, САНЖАРОВКА. Приказы на открытие огня по территории ЛНР отдавал командир

54 механизированной бригады ВСУ ГОРБАТЮК.

на ПОПАСНЕНСКОМ направлении: КАЛИНОВО, ПЕРВОМАЙСК, КАЛИНОВО-БОРЩЕВАТОЕ. Приказы на открытие огня отдавал командир 24 механизированной бригады ШЕВЧЕНКО.

на СЛАВЯНОСЕРБСКОМ направлении: СОКОЛЬНИКИ, СМЕЛОЕ, ФРУНЗЕ, СЛАВЯНОСЕРБСК, ЗНАМЕНКА, ПРИШИБ, КРУТАЯ ГОРА. Приказы на открытие огня по этим населенным пунктам отдавал командир 93 механизированной бригады КЛОЧКОВ.

Вместе с тем, украинские силовики активизировали разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, а также для корректировки огня артиллерийских подразделений.

Нами отмечены полеты БПЛА ВСУ в районе населенных пунктов СОКОЛЬНИКИ, ЗОЛОТОЕ и КАЛИНОВКА.

Нашей разведкой продолжается выявление запрещенного вооружения ВСУ, находящегося вдоль линии боевого соприкосновения.

Подтверждением тому нахождение замаскированной техники в районе населенных пунктов НОВОЗВАНОВКА, ОРЕХОВО, ЛУГАНСКОЕ, НОВОАЛЕКСАНДРОВКА, НОВОТОШКОВСКОЕ и СЧАСТЬЕ. Где, в общей сложности, располагается ТРИ ВЗВОДА 152 и 122-мм артиллерии, танковый ВЗВОД и ДВЕ батареи 120 и 82-мм минометов, а также постоянно производится подвоз боеприпасов, для ведения украинской стороной беспокоящего, провокационного огня по нашим позициям и населенным пунктам Республики.

И это только то количество техники, которое видно не вооруженным взглядом.

Основное количество украинского вооружения, находящегося на линии соприкосновения показано в ежедневных отчетах Миссии ОБСЕ, как отсутствующее в результате контроля мест хранения отведенного вооружения.

Так, на этой неделе в отчетах Миссии зафиксировано отсутствие:

РСЗО БМ-21 «ГРАД» – ТРИНАДЦАТИ единиц;

152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» – ДЕСЯТИ единиц;

152-мм САУ «Акация» – ДВАДЦАТИ ДВУХ единицы;

122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» – СЕМЬНАДЦАТИ единиц;

122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – ВОСЬМИ единиц;

120-мм минометов – ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ – единиц;

100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – ЧЕТЫРНАДЦАТИ единиц;

танков Т-64 и Т-72 – ТРИДЦАТИ ДВУХ единиц.

Кроме вооружения, украинское командование перебрасывает к линии соприкосновения националистические подразделения и группы наемников, из иностранных ЧВК. Переброска проводится, якобы, для восполнения некомплекта, а на самом деле – для ведения провокационных действий в отношении Республики, угнетения мирного населения, проживающего в районе расположения подразделений, а также психологического и физического воздействия на самих военнослужащих ВСУ, которые уже устали от братоубийственной войны и не желают продолжать это кровопролитие.

Помимо националистических подразделений, в районе н.п. ЗАЙЦЕВО и СВЕТЛОДАРСК отмечено присутствие мобильной ДРГ подразделения «Грузинская рота», а в населенных пунктах СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ и СЧАСТЬЕ зафиксировано прибытие польских наемников.

Все эти факты служат еще одним подтверждением того, что украинская сторона не желает мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует все соглашения и договоренности, достигнутые трехсторонней контактной группой в Минске.

Несмотря на всю ту боевую мощь, которую желает продемонстрировать киевское руководство нашим военнослужащим, состояние воинской дисциплины и боевой готовности военнослужащих ВСУ в зоне проведения, так называемой, АТО находится на крайне низком уровне: продолжаются пьянство, наркомания и случаи дезертирства. Все это связано с недовольством военнослужащих ВСУ действиями нынешнего правительства и нежеланием проходить службу в зоне «АТО» и ведет к очередным небоевым потерям в редких и без того рядах ВСУ:

в 54 бригаде ВСУ: в результате внутренней разборки, получили ножевые ранения ТРОЕ военнослужащих; в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии сильного алкогольного опьянения ранен ОДИН военнослужащий;

в 14 бригаде ВСУ, от взрыва склада с боеприпасами на территории Счастьинской ТЭС, ОДИН военнослужащий бригады погиб и ДВОЕ получили ранения средней степени тяжести; ОДИН военнослужащий, находясь на боевом дежурстве, в состоянии наркотического опьянения, решил совершить суицид, но сил хватило только на выстрел в руку.

Эти и многие другие случаи небоевых потерь среди личного состава ВСУ говорят лишь о том, что условия службы стали невыносимыми, командный состав полностью отвернулся от подчиненных, деятельность националистически настроенных групп в подразделениях переходит грани разумного.

Все идет к неминуемому краху, затеянной Киевом, никому не понятной «АТО». Большая часть украинского народа, до сих пор не понимает, против кого же эта «АТО» создана. Так как он видит, что жизнь в Республиках налаживается, а у него – в скором времени тепла и освещения не будет, в связи с острой нехваткой денежных средств на их оплату.

Нам всем нужен Мир. Жители Донбасса, желают стабильности. Мы полностью открыты к диалогу на русском и украинском языках.

Но, вместе с этим, хочу заверить – Мы не отступим, на каждую провокацию будет дан достойный отпор. За каждым убитым встанет пятеро, на месте каждого разрушенного дома – будет построено два. Мы преданы делу нашей Республики, и наш Дух не сломить.»