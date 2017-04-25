Киевская хунта накаляет ситуацию на Донбассе, чтобы отвлечь украинцев от кризиса. Юрий Подоляка
Блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«У такого режима, который находится в Киеве, враги не закончатся никогда. Как только заканчиваются одни, сразу находятся другие. Вообще такой режим может жить в условии, когда вокруг него дни враги. Когда вокруг врагов нет, то как объяснить людям, почему они живут плохо. Зеленные ростки Гройсмана оказались очень вялыми и хлипкими. Уже даже международные экономические инстанции смеются», — сказал Юрий Подоля.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Война на Донбассе; Гражданская война на Украине; машина ОБСЕ; Порошенко; программа На самом деле
По материалам: https://news-front.info/2017/04/25/kievskaya-hunta-nakalyaet-situatsiyu-na-donbasse-chtoby-otvlech-ukraintsev-ot-krizisa-yurij-podolyaka/