Киевская хунта накаляет ситуацию на Донбассе, чтобы отвлечь украинцев от кризиса. Юрий Подоляка

Блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«У такого режима, который находится в Киеве, враги не закончатся никогда. Как только заканчиваются одни, сразу находятся другие. Вообще такой режим может жить в условии, когда вокруг него дни враги. Когда вокруг врагов нет, то как объяснить людям, почему они живут плохо. Зеленные ростки Гройсмана оказались очень вялыми и хлипкими. Уже даже международные экономические инстанции смеются», — сказал Юрий Подоля.