Киевская полиция начала расследование против сайта «Миротворец»

Следственное управление Главного управления Национальной полиции Киева начала расследование в рамках уголовного дела факту публикации на сайте «Миротворец» списков журналистов, которые якобы аккредитованы в самопровозглашённых республиках ДНР и ЛНР.

Как отмечает RT, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева, дело расследуется по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

«С целью объективного расследования и принятия неотложных мер реагирования полиция просит представителей масс-медиа, чьи фамилии и контактные данные размещены на страницах вышеуказанного сайта и которые вследствие этого испытали или испытывают препятствования их законной профессиональной деятельности, обратиться в следственное управление ГУНП в городе Киеве для дачи показаний в качестве свидетелей по поводу указанных фактов», — указано в сообщении на сайте киевской полиции.

«Миротворец» в середине мая 2016 года опубликовал персональные данные журналистов, которые были аккредитованы для работы на территории ДНР и ЛНР.

Публикацию личных данных журналистов осудили МИД РФ, ЕС, ОБСЕ и Госдепартамент США.

Позднее «Миротворец» зарегистрировали на Украине как СМИ. Сайт стал широко известен благодаря публикации «чёрных списков» российских артистов. Последним, кого сайт объявил «врагом Украины» стала российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим.