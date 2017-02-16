Киевлянам насчитывают сумасшедшие объемы потребления тепла, — экс-министр ЖКХ Украины (ВИДЕО)
Многие киевляне в новом году получили счета, в которых указаны объемы потребления тепла в два и более раз выше, чем в прошлом отопительном сезоне.
Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.
«Я понимаю, когда выросла сумма начислений в связи с удорожанием гигакалории. Но за декабрь массово выставлены счета в 2–2,5 раза выше по потреблению. У нас те же самые дома, те же самые квартиры, приблизительно так же самая зима.
А вот вдруг за декабрь сотни квартир потребили якобы в два раза больше тепла от „Киевэнерго“, чем в прошлом году. Это невозможно», — обратил внимание Кучеренко.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487216725