Киевлянам грозят смертельные болезни из-за техногенного ЧП, — экологи

После крупного пожара на складе с химикатами в Киеве, который произошел еще 12 апреля, жителям украинской столицы грозят серьезные заболевания, в том числе онкологические. Об этом предупреждают эксперты-экологи.

«Когда горит химия, пластик или пластмасса, это очень вредно и опасно для здоровья людей. Продукты горения, попадая в воздух, могут вызвать онкозаболевания», — цитирует эколога Александра Соколенко СМИ «незалежной».

Соколенко подчеркнул, что сегодня невозможно получить точные данные о вредных веществах, которые оказались в атмосфере, поскольку пожар произошел несколько дней назад, а сотрудники по вопросам чрезвычайных ситуаций киевской горадминистрации и специалисты Госпродпотребслужбы Украины лишь спустя неделю приехали на место возгорания, чтобы провести замеры воздуха.

В свою очередь, начальник ГУ по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук уверяет киевлян, что склад расположен в промзоне, где рядом нет жилых домов, поэтому население не эвакуировал, а превышение содержания в воздухе 14-ти самых опасных химических веществ якобы не фиксировалось.

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Напомним, пожар произошел на территории ГП «Органическая химия». Оно занималось производством добавок для продуктов питания, в том числе добавок в пластмассу. На складе находились остатки продукции и другие химвещества.

Согласно выводам экспертов, помещение подожгли. В полиции уточнили, что к складу не было подключено ни электричество, ни газ, то есть версия о коротком замыкании в электропроводке исключается.