Киев выразил послу Израиля разочарование

Послу также объяснили мотивы голосования украинской делегации за проект, осуждающий поселенческую деятельность Израиля.

Украина выразила послу Израиля в Украине Элиаву Белоцерковски разочарование, когда он был вызван в МИД страны, сообщается на сайте украинского министерства иностранных дел.

Ранее Украина осудила поселенческую деятельность Израиля, прогосолосовав вместе с другими странами в Совбезе ООН за проект резолюции с требованием остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. После этого Израиль запретил министрам контакты с Украиной.

«С украинской стороны было выражено разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке», — говорится в сообщении МИД.

Сообщается, что послу Израиля объяснили мотивы голосования украинской делегации за этот проект.

«По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе», — подчеркнули в МИД.

Было также договорено согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год и продолжить подготовку ряда важных двусторонних мероприятий.

Также отметим, что израильский премьер-министр отменил визит Гройсмана в Израиль.