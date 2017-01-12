Проишествия 

Киев: ВСУ захватили «важные» позиции под Дебальцево

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Спикер Министерства обороны Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник подтвердил появившиеся накануне сообщения о захвате подразделениями ВСУ новых позиций на Светлодарской дуге под Дебальцево.

Как утверждает Мотузяник, в результате боевых действий на Светлодарской дуге подразделения ВСУ действительно «заняли определенные очень важные новые позиции». «Как известно, ситуация в Светлогорской дуге в последние дни очень напряженная, там продолжались очень серьезные боевые действия. В результате этих боевых действий действительно подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения», — заявил он.

Накануне украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что ВСУ заняли более выгодные позиции в районе Дебальцево. Кроме этого, по сообщениям украинских СМИ, ночью бойцам ВСУ удалось установить украинский флаг в 500 метрах от Донецкого международного аэропорта — на территории, подконтрольной ополченцам.

Как сообщало EADaily, украинские силовики в ночь с 8 на 9 января предприняли очередную попытку прорыва диверсионной группы в районе Дебальцево. Накануне также стало известно о совершенной ВСУ попытке прорыва в районе Ясиноватой. В ДНР заявили, что силам ополчения удалось отразить атаки противника и сообщили о потерях силовиков.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/01/12/kiev-vsu-zahvatili-vazhnye-pozicii-pod-debalcevo

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3 thoughts on “Киев: ВСУ захватили «важные» позиции под Дебальцево

  • 12.01.2017 at 07:27
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    Последний год доживает правительство Украины. В этом году, возможно к его концу вс

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  • 12.01.2017 at 07:28
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    Последний год доживает правительство Украины. К концу года всё решится.

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