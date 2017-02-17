Киев возмущен докладом миссии ОБСЕ

МИД Украины резко раскритиковал доклад Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе от 16 февраля (за период с мая по сентябрь 2016 года). Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства «незалежной».

Возмущение украинских дипломатов вызвал тот факт, что доклад международных экспертов проигнорировал ничем не подтвержденные утверждения украинской пропаганды.

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«Вне поля зрения СММ остались убийства, исчезновения и незаконные заключения местных жителей на оккупированной части Донбасса, полная безнаказанность российских военных и боевиков за преступления, совершенные против гражданского населения, факты принудительного лишения имущества и фактический запрет на деятельность международных гуманитарных организаций в ОРДЛО», — говорится в сообщении МИД Украины.

Действующим украинским дипломатам осталось только «трактовать» название доклада: «Сложное положение гражданского населения, которое пострадало от конфликта на востоке Украины» как «подтверждение» со стороны ОБСЕ их мнения, что сложное положение вызвано «грубыми нарушениями Россией и поддерживаемыми ею террористами Минских договоренностей».

Отставные же дипломаты выражаются откровеннее. Так, бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вообще «не способна справиться с безопасностью в Европе».