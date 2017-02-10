Киев вновь обвиняет Россию, просит деньги у МВФ и оружие у Трампа
Украина вновь начала заявлять, что сможет договориться с МВФ, попутно обвиняя Россию в возобновлении боевых действий на Донбассе.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность, что с Международным валютным фондом удастся договориться до конца февраля.
«Мы почти завершили переговоры с МВФ, остается лишь несколько нюансов», — сказал он.
Судя по этим заявлениям, Киев согласился на требования МВФ повысить пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы. Фонд требует повысить возраст выхода на пенсию для украинцев: до 63 лет для мужчин и до 60 для женщин. Необходимо сделать это к 2027 г., но законодательные основы необходимо принять уже сейчас.
Видимо, власти буду говорить именно о том, что формальное повышение возраста выхода на пенсию состоится только через 10 лет, стараясь снизить социальную напряженность в стране.
Впрочем, слова Гройсмана могут быть просто словами, так как Киев обещает «договориться» с МВФ с ноября 2016 г., но фонд не собирается давать деньги просто так.
Поэтому деньги украинские власти получат после того, как эксперты МВФ убедятся в том, что их требования будут выполнены в реальности.
Украина уже несколько месяцев пытается получить $1 млрд в рамках программы спасения на $17,5 млрд.
Помимо очередного обещания получения денег от МВФ, Гройсман также обвинил Россию в возобновлении боевых действий и в связи с этим попросил президента США Дональда Трампа дать Украине «оборонительное вооружение».
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Достаточно смелый призыв политика из страны, где совсем недавно официальные лица откровенно оскорбляли и насмехались над Трампом во время его президентской кампании.
Впрочем, учитывая все последние действия нового президента США, ждать это самое «оборонительное вооружение» Гройсман будет очень долго.
По материалам: http://rusvesna.su/economy/1486736054