Киев устраивает пир на костях, — политолог
Российский политолог Армен Гаспарян считает, что Украина делает ставку на войну, чтобы затмить экономические проблемы в стране.
Об этом он заявил в комментарии Ukraina.ru.
«Гиви для Донбасса был национальным героем, символом борьбы за свободу. Он ценил не столько силу своих прирожденных военных качеств, которые так проявились во время военных компаний. Он родился и вырос там.
Когда он говорил, что это его земля — это не фигура речи. Именно поэтому он вызывал ненависть с украинской стороны. Он был, есть и будет символом свободы, русского мира.
Украина не собирается выполнять Минский формат. Об этом заявил даже Трамп. Было заявление МИД Германии. Ставка делается на войну. А если есть экономические проблемы, надо бросать силы на эскалацию насилия. Но этих сил нет.
Поэтому они поступают таким гнусным способом, устраивают пир на костях, что абсолютно за гранью добра и зла. Но Гиви был символом, который всегда будут помнить. К сожалению, такие лидеры уходят в самом расцвете сил, заряжая своей энергией других», — поделился мнением эксперт.
Командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит утром 8 февраля в Донецке в результате теракта. По версии прокуратуры ДНР, теракт был подготовлен украинской диверсионно-разведывательной группой.
4 февраля в Луганске был убит начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко. Его смерть также стала результатом теракта — был взорван его автомобиль, вместе с ним погиб его водитель. Власти ЛНР обвинили в гибели ополченца украинские спецслужбы.
В октябре 2016 года в лифте жилого дома был взорван донецкий ополченец Арсений Павлов с позывным Моторола. Его убийство в ДНР расценили как объявление войны, возложив ответственность за его устранение лично на президента Украины Петра Порошенко.
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По мнению экспертов, ликвидация значимых фигур в ЛДНР происходит с санкции украинских властей.
Армен Гаспарян, «Украина.ру»
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486560337