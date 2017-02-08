Киев устраивает пир на костях, — политолог

Российский политолог Армен Гаспарян считает, что Украина делает ставку на войну, чтобы затмить экономические проблемы в стране.

Об этом он заявил в комментарии Ukraina.ru.

«Гиви для Донбасса был национальным героем, символом борьбы за свободу. Он ценил не столько силу своих прирожденных военных качеств, которые так проявились во время военных компаний. Он родился и вырос там.

Когда он говорил, что это его земля — это не фигура речи. Именно поэтому он вызывал ненависть с украинской стороны. Он был, есть и будет символом свободы, русского мира.

Украина не собирается выполнять Минский формат. Об этом заявил даже Трамп. Было заявление МИД Германии. Ставка делается на войну. А если есть экономические проблемы, надо бросать силы на эскалацию насилия. Но этих сил нет.

Поэтому они поступают таким гнусным способом, устраивают пир на костях, что абсолютно за гранью добра и зла. Но Гиви был символом, который всегда будут помнить. К сожалению, такие лидеры уходят в самом расцвете сил, заряжая своей энергией других», — поделился мнением эксперт.

Командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит утром 8 февраля в Донецке в результате теракта. По версии прокуратуры ДНР, теракт был подготовлен украинской диверсионно-разведывательной группой.

4 февраля в Луганске был убит начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко. Его смерть также стала результатом теракта — был взорван его автомобиль, вместе с ним погиб его водитель. Власти ЛНР обвинили в гибели ополченца украинские спецслужбы.

В октябре 2016 года в лифте жилого дома был взорван донецкий ополченец Арсений Павлов с позывным Моторола. Его убийство в ДНР расценили как объявление войны, возложив ответственность за его устранение лично на президента Украины Петра Порошенко.

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По мнению экспертов, ликвидация значимых фигур в ЛДНР происходит с санкции украинских властей.

Армен Гаспарян, «Украина.ру»