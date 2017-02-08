Киев уничтожает героев ДНР в расчете, что на их место придут сговорчивые, — мнение

В ДНР ответственность за гибель командира батальона «Сомали» Гиви возлагают на украинские спецслужбы.

Их действия только усложняют ситуацию на Донбассе, считает военный эксперт Андрей Головатюк.

Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Ответственность за гибель командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви, в ДНР возлагают на украинские спецслужбы, заявил представитель Минобороны республики.

«По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины (Зоряна) Шкиряка», — сказал журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.

Как сообщала «Русская Весна», Гиви погиб утром 8 февраля при взрыве в его рабочем кабинете.

В Минобороны ДНР назвали это «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса».

Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе».

Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — в боестолкновениях в районе Иловайска, а с сентября того же года участвовал в боях за аэропорт Донецка. В сентябре 2016 года ему присвоили звание полковника ДНР.

Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года в Донецке в результате теракта погиб командир одного из подразделений ополчения Арсен Павлов с позывным «Моторола». В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что теракт организовали украинские спецслужбы, организаторы преступления известны.

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Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Андрей Головатюк считает, что действия украинских спецслужб только усложняют ситуацию на Донбассе.

«То, что проделывают сейчас украинские спецслужбы, отдаляет от мира ситуацию на Донбассе. Потому что и погибший в октябре Моторола, и погибший сейчас Гиви — это люди, которые пользовались авторитетом в самопровозглашенных республиках, они — народные герои. Когда таких людей убивают не в честном бою, а исподтишка, когда они не имеют возможности защититься, это, мягко говоря, выглядит некрасиво и только осложняет ситуацию», — сказал Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik.

По его мнению, террор направлен, в первую очередь, на самых преданных Донбассу людей.

«Киевский режим, понимая, что с такими людьми нельзя договориться, просто их физически уничтожает, надеясь, что на их место придут более сговорчивые, которые поднимут руки и скажут: мол, мы рады „вильне Украине”. Вот только на это делается расчет», — считает Андрей Головатюк.

По его мнению, Киев намерено нагнетает ситуацию, привлекая к себе внимание Запада.

«Запад отворачивается от Киева, и у (президента Украины Петра) Порошенко нет выхода, кроме как нагнетать ситуацию. И снова туда будут вплетать Россию. Я не удивлюсь, если сейчас российские спецслужбы туда попадут „прицепом”. Киев пытается этим обратить на себя внимание.

Потому что ни в телефонном разговоре, который был между (президентом США Дональдом) Трампом и Порошенко, ни в заявлениях новой администрации США не проявилась поддержка Киеву. Чувствуется, что уходит почва из-под ног Порошенко, стул под ним шатается, и он хочет отвлечь внимание украинцев от экономических проблем. Он может нагнетать обстановку до такой степени, что введет военное положение в определенных регионах страны. А в условиях военного положения никакие выборы не проводятся», — отметил Андрей Головатюк.