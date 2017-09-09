Киев угрожает российской делегации в Нью-Йорке «неожиданностями»

12 сентября в Нью-Йорке пройдёт 72-я сессия Генассамблеи ООН. В МИД России уже анонсировали подготовку встречи на полях Генассамблеи Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, так что можно рассчитывать на продуктивный диалог.

Причём продуктивный настолько, что некоторые планируют посеять зёрна раздора прямо в ходе мероприятия и попытаться устроить травлю против России. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко недвусмысленно пообещал российской делегации в Нью-Йорке неприятные сюрпризы.

«Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнёра. Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей», — приводятся слова Ельченко в украинских СМИ.

Выкрутасы антироссийского характера со стороны Киева происходят систематически, так что удивление приходит в последнюю очередь. Ельченко правильно подметил, что Россия – это бывший стратегический партнёр, с которым Украину столетиями связывали тесные торгово-экономические отношения, в одночасье разрушенные группой киевских путчистов. Этот выкрутас, пожалуй, был самым болезненным для Украины и её народа, чего же больше?

Представители киевского режима и сами прекрасно знают, что повернувшись к России задом, они больно ударили, прежде всего, по своим соотечественникам, чем и объясняются теперь подобные заявления, вроде того, что озвучил украинский постпред в ООН. Ведь что ещё остаётся Киеву, как в злости не огрызаться и строить козни России, от которой они ушли, тем самым, погрузил страну в пучину хаоса и насилия.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/20200/-