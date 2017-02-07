Киев разжигает войну на Донбассе, — пресса США

Власти Украины, обвиняющие ополчение и Россию в обострении ситуации в Донбассе, сами причастны к разжиганию конфликта. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник, 6 февраля, в американском журнале Foreign Policy (FP).

«В последний раз отказавшись осенью прошлого года от разведения сил, Украина предпринимает все более частые вторжения в „серую зону“ — ничейную территорию вдоль линии фронта… Сепаратисты совсем недавно сами начали захватывать ничейную территорию. В результате „серая зона“ превратилась в пороховую бочку», — отмечает издание.

Невнятная реакция на обострение ситуации на Донбассе со стороны новой администрации США делает ситуацию для обеих сторон конфликта еще более неопределенной, констатирует FP. При этом украинское общество и политические элиты не склонны к уступкам в отношении Донбасса, пишет издание.

«Хотя опросы показывают, что военный конфликт в Донбассе остается для украинцев самым важным вопросом, только 9,2 процента населения рассматривает минские соглашения положительно, и в обществе мало желания вести какие-либо разговоры о компромиссе», — отмечает автор статьи.

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По мнению FP, украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, все больше склоняются к силовому варианту разрешения конфликта, в то время как под огнем критики оказалась даже депутат Верховной Рады, Герой Украины Надежда Савченко, которая выступает за диалог с Донбассом.