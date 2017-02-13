Киев разоружил базу боевиков «Аскера», стоявших на границе с Крымом

На базе крымско-татарского батальона «Аскер» на юге Херсонской области обнаружен нелегальный склад оружия, которое впоследствии было вывезено военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Илья Кива изданию «Страна».

По его словам «было выявлено около 50 „Мух“ (гранатомет), больше 60 цинков с патронами (в одном цинке 600 патронов), была взрывчатка, найден тротил, автоматы Калашникова, четыре пулемета, нашли даже американскую винтовку М16».

По его словам, обнаруженное нелегальное оружие было погружено в автомобиль военных «во избежание возможных терактов и неконтролируемых ситуаций на границе. После этого выезд автомобилю заблокировали «аскеровцы».

«Ситуация находилась в критическом состоянии, так как военным с выявленным нелегальным оружием был заблокирован выезд. Они („аскеровцы“) начали бросаться под машины, встали живым щитом, не пропускали военных и провоцировали их. Пускай Чубаров (депутат Верховной рады Рефат Чубаров, инициатор создания крымско-татарского батальона „Аскер“ — прим. EADaily ), скажет, каким законом объясняется нахождение там этого оружия. Это бесконтрольная группа лиц с оружием на границе. Хотят защищать страну — пусть вступают в ВСУ и защищают», — отметил Кива, добавив, что позже бойцов украинской армии удалось разблокировать.

По его словам, сейчас оружие описывается, все регистрируется и вывозится в сопровождении полиции. При этом Кива считает, что крымско-татарский батальон «Аскер» некорректно называть «батальоном, поскольку он не входит ни в состав ВСУ, ни в состав Национальной гвардии». «Официально это просто общественная организация», — полагает советник главы МВД.

Как сообщало EADaily, в Министерстве обороны Украины заявили о вооруженном конфликте, в результате которого бойцы ВСУ в ночь на 13 февраля захватили лагерь крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана («Аскер») в Херсонской области.

В Крыму считают, что разгром «Аскера» связан с решением отдельных командиров Вооруженных сил Украины навести порядок и защитить жителей Херсонской области, где добровольческий батальон «чинит настоящий произвол и беззаконие».