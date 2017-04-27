Киев пытается помешать уходу с украиснкого рынка российского банка ВТБ

Украинские власти препятствуют уходу ВТБ из Украины, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью экономическому обозревателю Алексею Бобровскому.

«На наш банк есть покупатели», — отметил Костин.

По его словам, будет сделано все, чтобы клиенты не пострадали.

ВТБ рассчитывает продать украинский «БМ банк» (достался ВТБ вместе с «Банком Москвы»), на который претендуют две группы покупателей. Сделка пока не завершена.

Костин отметил, что ВТБ уйдет из Украины как можно быстрее, но все зависит от украинских властей.

Потери ВТБ в случае негативного сценария в отношении украинской «дочки» оценивают в 10–20 млрд руб., при позитивном сценарии ВТБ может немного заработать, заявил ранее первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

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