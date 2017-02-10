Проишествия 

Киев проведет вторые за год боевые ракетные стрельбы вблизи Крыма

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Дмитрий Гуцуляк. Фото: uacrisis.org

Украина проведет боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» вблизи Крыма. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил спикер украинского Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

«Для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК „Бук М1“, а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения», — цитирует Гуцуляка пресс-служба Минобороны.

В сообщении также говорится, что во время многонациональных учений «Сэйбер Гардиан — 2017» на полигоне «Шабла» в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой. Боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК «Бук-М1», пройдут на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области. При этом не уточняется время проведения стрельб. Кроме того, отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники ВС ВСУ ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах, добавил Гуцуляк.

Как сообщало EADaily, 1 декабря в Херсонской области уже проводились учебные стрельбы Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не меньше 30 километров. Состоялось 16 пусков украинских ракет, «все они достигли целей». 2 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении стрельб.

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По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/10/kiev-provedet-vtorye-za-god-boevye-raketnye-strelby-vblizi-kryma

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