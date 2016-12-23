Киев признали самым опасным городом Европы

Столица Украины заняла первое место среди самых опасных городов Европы. Об этом говорится в материалах исследования одной из крупнейших в мире консалтинговых фирм Mercer о качестве жизни, пишет Business Insider.

Ежегодно Mercer публикует индекс качества жизни в разных точках мира, а также представляет список «худших городов». Рассмотрев 450 городов по всему миру, Mercer учитывает следующие показатели: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.

На его основе издание Business Insider подготовило список самых опасных городов Европы. Лидером списка был назван Киев «из-за противостояния с Россией», большого количества опасных протестов, а также разгула краж. За столицей Украины следуют Белград и Афины.