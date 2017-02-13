Киев пожаловался в ВТО на Россию и требует вернуть право на транзит

Украина подала очередную жалобу в ВТО на Россию и потребовала разобраться в вопросе запрета транзита.

«Девятого февраля 2017 года Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Киргизию», — говорится в сообщении министерства экономического развития и торговли Украины.

С 1 января 2016 г. были введены ограничения на транзит украинских товаров через территорию России. На такой шаг Москва пошла после вступления в силу режима зоны свободной торговли Украины и ЕС.

Судя по всему, торговля с ЕС идет не так уж активно, а потеря российского рынка оказалась значительно более неприятным последствием для украинских производителей.

При этом аналогичный договор России и Украины был приостановлен, поэтому РФ просто защищает свои интересы и снижает риски. Ранее все украинские товары, за исключением сахара, могли ввозиться в Россию вообще без пошлин. Соответственно, на российский рынок могли бы попадать европейские товары через территорию Украины.

С 1 июля 2016 г. президент РФ Владимир Путин также дополнил запрет на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию.

Ранее Киев уже пытался привлечь внимание ВТО, были проведены консультации, но их результат не устроил украинскую сторону, поэтому сейчас Украина требует создать панель арбитров. Судя по всему, в дальнейшем чиновники планируют подать иск против России.

Тем не менее, шансов у Киева весьма немного.

Во-первых, РФ просто защищает свои интересы из-за изменения условий после того, как Украина ввела в действие зону свободной торговли с ЕС, и это, в целом, не запрещено правилами ВТО.

Во-вторых, транзит через территорию РФ возможен, но только при ввозе через Белоруссию и при условии применения к грузовым отсекам средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС. Но это не устраивает Киев, так как необходимы дополнительные инвестиции, а сам транзит окажется под пристальным контролем, то есть сбывать товары на территории РФ под видом транзита уже не получится.

Читайте также: На границе с Крымом вооруженные неизвестные напали на подразделение ВСУ