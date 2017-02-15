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Киев обрадовался заявлению Белого дома о Крыме

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Киев обрадовался заявлению Белого дома о Крыме | Русская весна

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко позитивно оценил заявление Белого дома по Крыму.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией на Донбассе и «вернет Крым», заявил во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине», — написал Цеголко в Twitter.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487109172

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