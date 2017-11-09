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Киев назначил нового командующего «силами АТО» (+ВИДЕО, ФОТО)

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Киев назначил нового командующего «силами АТО» (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

На Украине назначен новый командующий «силами АТО». Им стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Спикер минобороны Украины по вопросам «АТО» Андрей Лысенко утверждает, что назначение Забродского связано «с плановой ротацией».

Ранее должность командующего «силами АТО» занимал первый заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Локота.

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Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510220768

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