Киев направил возражения в Интерпол на запрос России о розыске Яценюка

Глава МВД Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола, в котором назвал беспочвенными обвинения России в адрес бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Аваков отправил письмо после того, как МВД Украины получило копию обращения правоохранительных органов России в Интерпол с запросом об объявлении Яценюка в международный розыск. Об этом говорится на сайте МВД.

Там отмечается, что в России Яценюка обвиняют в участии в вооруженной банде, умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц и покушении на умышленное убийство двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Бывший премьер Украины подозревается в том, что он убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Чечне.

«Арсен Аваков заверил генсека Интерпола в том, что Яценюк никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины», — говорится на сайте МВД Украины.

EADaily напоминает, что постановлением российского суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. Его имя упоминалось в материалах уголовного дела, которое в сентябре 2015 года рассматривалось Шатойским районным судом Чеченской республики по фактам нападения на российских военнослужащих в 1994—1995 годах и 2000 году на территории Чечни.