Киев и Минск будут сотрудничать по ликвидации последствий в Чернобыле

Сегодня, 26 апреля, в день 31-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС место трагедии посетили президенты Украины и Белоруссии Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Там же было заявлено об усилении двустороннего сотрудничества с целью преодоления последствий крупнейшей в истории ядерной энергетики катастрофы.

«Что такое Чернобыль для Украины? Это почти десять процентов территории, которая подверглась прямому радиационному поражению. Это более трех миллионов так или иначе пострадавших», — напомнил Порошенко. По его словам, Украина продолжит взаимодействовать с Белоруссией по преодолению последствий аварии на ЧАЭС.

«И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду, — сказал Александр Лукашенко. — Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля, сельского и лесного хозяйства, координации научной и информационной работы». По словам Лукашенко, страны «успешно взаимодействуют в рамках чернобыльских проектов международных организаций, однако потенциал возможностей сотрудничества Белоруссии и Украины используется далеко не в полном объеме». «Уверен, что наши ученые, медики, экологи — все, кто в Белоруссии и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, — могут и должны сделать значительно больше», — сказал президент Белоруссии.

Главы государств приветствовали недавнюю установку нового саркофага над объектом «Укрытие» четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Заявленный срок его службы — 100 лет. Однако, как отметил Александр Лукашенко, «саркофаг на сто лет — это не мало, если измерять длиной человеческой жизни, но и не так много, если думать о поколениях».

Напомним, что катастрофа на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей в истории атомной энергетики. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. В результате радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, в основном на Украине, в Белоруссии и России. Из 30-километровой зоны было эвакуировано около 115 тыс. человек. По официальным данным, всего в результате Чернобыльской аварии пострадало около 5 млн человек, из них более 600 тыс. детей.

В ликвидации последствий аварии участвовало более 600 тыс. человек. Из них около 60 тыс. скончались, 165 тыс. стали инвалидами. Самоотверженная работа ликвидаторов со всего Советского Союза, которые очистили крышу от «фонящих» обломков и предотвратили попадание радиоактивных материалов в грунтовые воды, позволило уже к ноябрю 1986 года завершить объект «Укрытие» — первый бетонный саркофаг высотой более 50 м. Он удерживает не менее 95% топлива разрушенного реактора, а также около 70 тыс. тонн радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли.

Как сообщало EADaily, года назад Депутаты Верховной Рады Украины не смогли преодолеть вето президента Петра Порошенко на принятый ранее закон, восстанавливавший социальную защиту пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Для этого не набралось 226 голосов. В своих предложениях к закону Порошенко отметил, что «предлагаемый документом подход не соответствует единой политике государства в системе реформирования предоставления льгот… путем обеспечения их адресности с учетом среднемесячного дохода семьи».