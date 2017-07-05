Киев грозит Горишним Плавням уголовным делом за стелу «Комсомольск»

В городе с потрясающим воображение названием Горишние Плавни (Полтавская область Украины) решили восстановить стелу с прежним названием — «Комсомольск» — на въезде в город.

По этому поводу печально известный своими русофоскими инициативами Украинский институт национальной памяти (УИНП) уже поднял шум и обратился к генпрокурору, председателю СБУ и председателю нацполиции с просьбой провести расследование.

УИНП возмущен тем, что власти города поручили местному коммунальному предприятию изготовить недостающие буквы С и М для ремонта стелы, выделив аж 8 тыс. гривен из местного бюджета.

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«В обращении в правоохранительные структуры Институт нацпамяти просит возбудить уголовное производство по ст. 4361 Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении учреждения.

Украинские СМИ уточняют, что стелу, которая установлена на въезде в город со стороны Кременчуга, повредили в ночь на 19 мая, сорвав с нее две упомянутые буквы.

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