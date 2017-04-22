Киев готовится начать новую газовую войну

Украина, похоже, намерена совершить самую страшную ошибку из всех, которые были сделаны властями этой страны за последние три года.

Дело идет к наложению ареста на имущество Газпрома на Украине, и это может означать лишь одно — конфискация газа, передаваемого по транзитной трубе в Европу. Насколько реален такой сценарий?

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) просит департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции наложить арест на имущество и средства Газпрома в стране в рамках дела о штрафе на 6,4 млрд долларов, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев. Соответствующее заявление, фотографию которого он опубликовал на своей странице в Facebook, уже отправлено в адрес исполнительной службы.

Речь идет о деле, в котором Газпром не признает себя виновным по вполне объективным причинам. В 2015 году АМКУ выписал Газпрому штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009–2015 годов в размере 86,86 млрд гривен (3,2 млрд долларов).

Газпром высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ Нафтогазу на западной границе РФ.

Газпром отказался платить взятый из воздуха штраф. Тогда АМКУ осенью 2016 года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании суммы штрафа плюс пени на такую же сумму за просрочку выплаты. И судья наложил на Газпром штраф на 171,8 млрд гривен (около 6,4 млрд долларов). Газпром в апелляции потребовал отменить это решение, но жалобу даже не рассмотрели.

Суть претензий АМКУ сводится к тому, что Газпром якобы нарушает «ключевое условие» транзитного контракта от 2009 года — прокачивает меньше 100 млрд кубометров газа по трубе.

Так возник штраф в 3,2 млрд долларов — столько Газпром якобы недоплатил Нафтогазу за семь лет транзита.

Отсюда АМКУ сделал вывод о монопольном положении Газпрома на рынке транзита газа. Если бы, мол, была конкуренция, то Нафтогаз мог бы разорвать контракт и заключить новый с другим покупателем. Доводы Киева, на самом деле, малоубедительны и даже абсурдны.

Во-первых, в контракте нет ни слова о том, что Газпром обязан прокачивать газ именно в таких объемах. Во-вторых, кто мешал Украине искать другой газ для транзита по своей трубе? Заниматься этим должен явно не Газпром.

Арест имущества и средств Газпрома на Украине может означать только одно — принудительный отъем газа из транзитной трубы.

Других активов Газпрома на Украине нет просто физически. Власти Украины уверяли, что не будут воровать газ, однако больше арестовывать практически нечего.

У Газпрома есть лишь доля (40,2%) в компании «Газтранзит», которая занимается на Украине управлением и эксплуатацией объектов газовой промышленности, в том числе модернизацией и строительством. Отъем этого имущества сумму претензий на более чем 6 млрд долларов явно на покроет. А вот газ в транзитной трубе юридически принадлежит Газпрому — до того, как на границе Украины с ЕС его примут европейские потребители.

«Это и есть самый страшный сценарий, — говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Несмотря на завершение зимнего периода, транзит газа все равно продолжается, в частности, идет закачка газа в хранилища».

«В 2009-м Украина воровала газ для своих нужд, а теперь арестует газпромовский газ официально. То есть Украина сама сорвет транзит и признает это», — говорит Симонов.

В 2016 году через Украину было поставлено 80 млрд кубометров топлива, что на 15 млрд кубометров больше, чем в 2015-м (65 млрд кубов). По «Северному потоку» в прошлом году Газпром поставил 44 млрд кубов.

Сколько сейчас газа находится в трубе и как технически будет выглядеть его изъятие, эксперт сказать не берется. Если взять среднюю стоимость газа в Европе в 200 долларов за тысячу кубометров, то Украина должна будет арестовать порядка 32 млрд кубометров российского газа.

Можно предположить, как будут развиваться события при самом худшем сценарии. Как только на находящийся в украинской трубе газ будет наложен арест, Газпром остановит транзит топлива. Затем Брюссель предъявит претензии Газпрому из-за того, что европейцы не могут получить заказанный товар. Газпром сошлется на невозможность доставки газа из-за форс-мажора.

Симонов не исключает, что Украина может пойти на такой самоубийственный шаг.

«Неслучайно она дождалась закрытия отопительного сезона. Если бы Киев пошел на это в отопительный сезон, то просто заморозил бы европейцев и вызвал бы еще более страшный скандал. Сейчас, с точки зрения потребления, можно провернуть отъем газа относительно спокойно», — говорит газовый эксперт.

Однако в этой истории пострадают все стороны. Запасов в хранилищах ЕС может хватить лишь на 1–2 месяца, оценивает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева. Ведь газ используется не только для отопления, но и промышленностью, и выработка электроэнергии также во многом зависит от наличия голубого топлива.

Россия лишится значимой части своего бизнеса по продаже газа Европе. Потому что заместить транзитные объемы, идущие через Украину, Газпром сможет только через два года, когда заработает вторая очередь «Северного потока — 2» и «Турецкий поток». Сегодня — нет. Потеря прибыли от продажи десятков миллиардов кубов по цене в среднем 200 долларов за тысячу кубов — это серьезный удар.

Однако и самой Украине в этом случае не позавидуешь.

«Это ударит по репутации Украины как надежного транзитера», — говорит Симонов. А также поддержит в глазах Брюсселя проект «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», против которых так рьяно выступает Киев.

В конечном счете Украина и себя лишит газа, который покупает по реверсу из Европы — ведь-де-факто это российский газ, просто оформляемый как европейский. И для украинской промышленности и энергетики это будет настоящей катастрофой.

Россия в свою очередь может ответить на действия Киева арестом украинских активов на своей территории. Например, арестовать имущество Липецкой шоколадной фабрики Петра Порошенко, а также обратиться с иском в международные суды, в частности в Стокгольмский арбитраж (именно там в рамках контракта должны решаться газовые споры Киева и Москвы).

Но так как украинского имущества в России много не найти, то Россия скорее ужесточит визовый режим для украинских граждан, не исключает Кокорева.

Сложно представить, что Киев всерьез готов пойти на такое. Брюссель уж точно будет противодействовать такому апокалипсису.

«Европа начнет предъявлять претензии России, Россия сошлется на Украину, Украина получит нагоняй от ЕС, и жизнь наладится. Шантаж со стороны МВФ быстро вразумит киевских политиков. Это просто игра на нервах», — полагает Анна Кокорева.

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Ольга Самофалова

Деловая газета «Взгляд»