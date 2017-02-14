Киев готов к любым компромиссам ради освобождения пленных в Донбассе, — СБУ

Киев готов к любым компромиссам ради освобождения украинских военных, находящихся в плену у ополченцев, заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина».

«Украина готова к любым компромиссам ради освобождения наших парней», — сказал Тандит.

Он подчеркнул, что нужно помнить и о без вести пропавших.

«Надеюсь, что среди них есть живые парни», — добавил Тандит.

По его словам, Служба безопасности постоянно прилагает усилия по освобождению украинских военных,

В среду в Минске пройдет очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе обменялись поименными списками пленных, что является положительным моментом в гуманитарной сфере. По его словам, в настоящее время эти списки утверждаются сторонами.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук выразил надежду, что на переговорах в среду удастся согласовать механизм «большого обмена» пленными. По его словам, на заседании гуманитарной подгруппы 1 февраля была утверждена «дорожная карта» по освобождению удерживаемых лиц.

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