Украина 

Киев договорился с Сент-Китс и Невис о взаимной отмене виз

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Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Сент-Китс и Невис о взаимной отмене визовых требований. Соответствующее решение правительство Украины приняло на заседании в пятницу.

“Мы продолжаем работу на установление безвизового режима, в данном случае, кому повезет попасть на Сент-Китс, ему повезет попасть туда без виз”, – сказал министр иностранных дел Павел Климкин.

Министр отметил, что такое решение будет способствовать развитию туризма.

По материалам: http://news-front.info/2016/06/24/kiev-dogovorilsya-s-sent-kits-i-nevis-o-vzaimnoj-otmene-viz/

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One thought on “Киев договорился с Сент-Китс и Невис о взаимной отмене виз

  • 19.08.2017 at 15:44
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