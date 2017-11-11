Проишествия 

Киев анонсировал визит американских инспекторов в Крым

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Иллюстрация: ria56.ru

На Украине 13 ноября ждут военных инспекторов из США, Дании и Канады, которые займутся мониторингом военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах, сообщает Минобороны Украины.

Инспекционная группа посетит военные части и подразделения на территории Донецкой и Луганской областей. «Такие мероприятия имеют важное значении в контексте распространения среди государств-участниц ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине, что будет способствовать усилиям международного сообщества, направленной на урегулирование конфликта», — говорят украинские военные.

Там добавили, что американская сторона включила в района инспекции территорию Республики Крым, «что является очередным свидетельством непризнании США аннексии полуострова Российской Федерацией».

В 2014 году в Крыму прошел референдум, после которого полуостров вошел в состав России.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/11/11/kiev-anonsiroval-vizit-amerikanskih-inspektorov-v-krym

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