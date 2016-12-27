Киев: 2017 год станет переломным в «освобождении» Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня, 27 декабря, заявил, что 2017 год станет переломным в «освобождении» Донбасса.

«В 2016 году Украина не лишилась ни одного метра своей территории, более того, враг понес очень серьезные потери, а ВСУ улучшили свои позиции», — добавил Турчинов. Глава СНБО в связи с этим сообщил, что «мы начинаем освобождать оккупированную территорию», а также выразил уверенность в том, что «2017 год станет переломным в этом вопросе».

Как сообщало EADaily, подразделения Вооруженных сил Украины 18 декабря под прикрытием артиллерии предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка (под Дебальцевым). Эти действие украинской армии привели к очередному витку эскалации в этом районе Донбасса. По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили более 50 человек убитыми и около 100 ранеными. Ополчение ЛНР в ходе попыток прорыва украинских силовиков потеряло убитыми шесть человек, еще семь получили ранения, двое пропали без вести.