КГБ Южной Осетии задержал главу Минсельхоза
Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в подведомственном Министерству сельского хозяйства госпредприятии, сообщила пресс-служба КГБ.
«В ходе предварительного расследования по уголовному делу 27 апреля в качестве подозреваемых задержаны и.о. министра сельского хозяйства Плиев Виталий Суликоевич и гражданин Джиоев Александр Дмитриевич», — сказано в сообщении.
Дело возбуждено 19 апреля по статье «Мошенничество». Проводятся следственные мероприятия.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/28/kgb-yuzhnoy-osetii-zaderzhal-glavu-minselhoza