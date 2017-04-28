КГБ Южной Осетии задержал главу Минсельхоза

Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в подведомственном Министерству сельского хозяйства госпредприятии, сообщила пресс-служба КГБ.

«В ходе предварительного расследования по уголовному делу 27 апреля в качестве подозреваемых задержаны и.о. министра сельского хозяйства Плиев Виталий Суликоевич и гражданин Джиоев Александр Дмитриевич», — сказано в сообщении.

Дело возбуждено 19 апреля по статье «Мошенничество». Проводятся следственные мероприятия.