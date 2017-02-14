«Кесем Султан» 41 серия 2 сезон: дата выхода 15.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. «Кесем Султан» снова на экранах после перерыва длительностью в две недели. Изменение дня телевещания на телевизионном канале Фокс привела к тому, что получилась заминка в выпуске серий кинофильма в телеэфир.

До этого в Турции телевизионный сериал обычно был транслирован каждую пятницу, но приняли решение о переносе его на куда более лучший и рейтинговый день – на вторник. Для российских почитателей это значит, что ожидать серию уже необходимо не как ранее в субботу, а в среду. Примерно сутки необходимо на перевод и дублирование ленты такой длины, как полный голливудский кинофильм.

«Кесем Султан» 41 серия 2 сезон, дата выхода 15.02.2017, смотреть онлайн: данный киносериал поведает о жизни «взрослой» Кесем. Тогда как ее родной сын, Мурад, стает Повелителем и отказывается от регентства и опеки своей мамы.

Мурад Кровавый – именно под данным именем он сохраняется в истории, поскольку был достаточно жестоким правителем, тираном. Такая жестокость, как оказалось в последствии, и сгубила «Завоевателя Багдада».

Российские почитатели этого замечательного турецкого телесериала ожидают с большим нетерпением новой серии. Столице Османского Государства угрожает поражение в огне войны, восстания. Бунт был спланирован матерью Шахзаде Баязида, Гюльбахар Султан. Эта женщина-завистница, желает чтобы на престол взошел ее отпрыск, и уже не впервые строит козни против династии. Сможет ли правиться Султан Мурад с народным недовольством?

«Кесем Султан» 41 серия 2 сезон: дата выхода 15.02.2017, смотреть онлайн анонс. Также будут транслировать продолжение истории любви Атике Султан. Бедная девушка будет свидетельницей нежности между своим любимым и родной сестрой. После такого удара, жизнь Султанши не имеет смысла? Покончит ли она с собой, в отчаянии выпив яд? Чем завершится предательство Айше Султан? С нетерпением ждем среды, 15 февраля.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8121-kesem-sultan-41-seriya-2-sezon-data-vyhoda-15022017-smotret-onlayn-anons.html