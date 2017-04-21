Кенгуру-альбинос из Украины не пережил ростовскую грозу

Ростовскую грозу, которая обрушилась на город 18 апреля, не пережил кенгуру-альбинос, ранее конфискованный у украинских браконьеров. У питомца зоопарка по кличке Виталик случился геморрагический инсульт.

Как сообщили жарналистам в пресс-службе зоопарка, ветеринары сделали все возможно, но спасти животное не удалось.

«Возможно, что животное испугалось непогоды, и стресс спровоцировал резкую гипертонию и разрыв сосудов, что привело к кровоизлиянию в мозг.

До этого у кенгуру никаких симптомов болезней не проявлялось. Но он изначально был особо возбужден: первые две недели его пребывания в зоопарке проявлял повышенную возбудимость при виде сотрудников», — отметили в пресс-службе.

Вероятно, что на здоровье животного сказался стресс. Кроме того, у альбиносов снижен иммунитет, из-за чего они более уязвимы к различным болезням.

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Напомним, кенгуру-альбинос был среди животных, задержанных на границе с Украиной в феврале 2017 года. Трое злоумышленников пытались перевезти шесть обезьян и двух кенгуру. Сопроводительных документов у мужчин при себе не было.

В пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области тогда сообщили, что задержанные на границе обезьяны и кенгуру пробудут 30 дней на карантине. Их обследовали на наличие опасных заболеваний, сделали прививки от бешенства.