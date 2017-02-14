Кендалл Дженнер вышла на подиум без нижнего белья

Модель Кендалл Дженнер вышла на подиум в рамках показа Fashion Show La Perla в Нью-Йорке в прозрачном платье, начисто забыв про нижнее белье и продемонстрировав публике и всему свету заодно формы своего тела.

Относительно приличным наряд участницы телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» был только спереди, а вот сзади с первого взгляда было видно, что Кендалл не помешало бы надеть трусы.

Папарацци сфотографировали 22-летнюю девушку со всех ракурсов, а поклонники взвыли от восторга.

В начале года подружки и знакомые Кендалл Дженнер попали в список самых бесстыдных знаменитостей 2016 года по версии «Ридуса». В 2015 году журнала FHM назвал ее саму второй самой сексуальной женщиной планеты после английской актрисы Мишель Киган.

В том же году блогом 19-летней Кендалл в «Твиттере» заинтересовались хакеры-гомофобы, которые поглумились над семейством Кардашьян и их сменившим пол отцом. 65-летний отец модели, олимпийский чемпион 1976 года по легкой атлетике Брюс Дженнер на старости лет стал женщиной.

Не сходит с со страниц таблоидов и сводная сестра Кендалл Дженнер телезвезда Ким Кардашьян, которая славится любовью оголяться на публику.