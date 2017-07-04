КДНР запустила баллистическую ракету: подробности и реакция мировых лидеров

КНДР провела пуск ракеты, которая может упасть в исключительной экономической зоне Японии, сообщила японская телекомпания NHK со ссылкой на министерство обороны.

Пуск баллистической ракеты состоялся во вторник в 09.39 (03.39 мск) со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет.

Официальный Токио уже назвал этот пуск провокацией, заявив, что «постоянно повторяющиеся ракетные пуски КНДР являются откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН».

«По оценкам Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), запуск ракеты из КНДР не создал угрозу для Северной Америки», — цитирует Рейтер заявление Тихоокеанское командование ВВС США, в котором утверждается, что был произведен запуск баллистической ракеты средней дальности, а не межконтинентальной баллистической ракеты.

Президент США уже отреагировал на пуск, написав в своем Twitter: «КНДР только что запустила еще одну ракету. Этому парню больше нечем заняться в этой жизни? Сложно поверить, что Южная Корея и Япония будут с этим мириться дальше. Вероятно, Китай предпримет жесткий шаг и положит конец этой глупости раз и навсегда».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже заявил журналистам, что намерен на полях G20 в Германии просить президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина занять «более конструктивную» позицию в отношении КНДР в связи с ракетными пусками.

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