Украина 

Каждый третий украинец перестал платить за газ и отопление

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Каждый третий украинец перестал платить за газ и отопление | Русская весна

Каждый третий украинец перестал платить за газ и отопление – эти неутешительные цифры опубликованы в годовом отчете украинской энергетической компании «Нафтогаз Украины».

Так, в 2016 году уровень расчетов населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составил 69%, при том, что в 2015 уровень расчетов составлял 93%.

Снижение уровня расчетов энергетики объясняют несвоевременным (и не в полном объеме) финансированием из государственного и местных бюджетов субвенций и компенсаций в части финансирования расходов на оплату льгот и жилищных субсидий населению. 

Однако, основным фактором, как ни крути, остается стремительное падение доходов населения и столь же стремительный рост тарифов, в том числе на отопление и газ.

Как сообщала «Русская Весна», вчера на первомайской демонстрации в Киеве люди вышли с транспарантами с требованиями снизить коммунальные платежи.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493702174

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