Каждый четвертый погибший в афганской войне был украинцем, — Порошенко (ВИДЕО)

Каждый четвертый погибший в афганской войне был украинцем. К такому выводу пришел президент Украины Петр Порошенко.

«Среди воинов, прошедших огненное горнило Афганистана, более 160 000 наших земляков. Хочу подчеркнуть, что почти каждый четвёртый среди погибших есть украинец. Это более 3300 человек», — подчеркнул Порошенко, выступая сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств (см. с 5:00).

«Почти 10 лет вы были вынуждены были участвовать в чужой войне, в которой и намека не было на наш, украинский интерес», — распаляется Порошенко, «упуская» из виду, что в 1979 году Украина входила в состав СССР. Порошенко провел историческую параллель между введением ограниченного контингента советских войск в Афганистан в 1979 году и нынешней войной на Украине.

По мнению Порошенко, афганская война — это один из примеров агрессивных действий Москвы. В частности, украинский президент перечислил все международные конфликты с участием Советского Союза, начав с финской войны 1939 года и закончил, как ни парадоксально звучит, событиями в Грузии в 2008 году.

«Теперь Украина. И я уверен, что точку ставить оснований нет», — заявил Порошенко,

Читайте также: Я бы не хотел, чтобы моя семья жила так, как люди Донбасса, — боевик «АТО» (ВИДЕО)

Также президент со словами благодарности обратился к тем «афганцам», которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. По словам Порошенко, боевой опыт «афганцев» позволил Украине одержать первые победы в истреблении мирного населения республик. Впрочем, Порошенко обошел стороной этот момент, предпочтя акцентировать внимание на «российской агрессии» против Украины.

Сколько украинских солдат погибло в ходе агрессии на Донбассе, доподлинно еще не знает никто, а власть потери старательно замалчивает.

Читайте также: Если у нас «АТО», за людей Донбасса несем ответственность мы, а не «агрессор», — украинский политик