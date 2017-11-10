Казенное финансирование российских театров – это театр абсурда

Не успел я написать про странное похищение 80 миллионов рублей в театре Джигарханяна, как на глаза попалось свежее исследование системы финансирования театров в России, изготовленное «Транспаренси Интернешнл». Я почитал – и ахнул. Но вокруг полный молчок!

И понятно, почему. Это исследование никому не выгодно. Властям – потому что описывает систему разбазаривания бюджетных денег; оппозиции – потому что задевает «хороших людей».

Краткий вывод исследования прост: руководители театров сами себе выписывают очень немаленькие деньги, заключая на себя контракты с собственными театрами, да еще и голосуя в комиссиях при мэрии и Минкультуры о выделении денег себе любимым.

Кстати это у нас наблюдается не только в театрах, но и в больницах, в школах, в ВУЗах. Это система, которую можно назвать «мечта бюрократа»: если ты руководишь бюджетным учреждением (любым), ты сам себе из бюджета выписываешь средства в каком угодно количестве.

Цитата: «Мы обнаружили, что система финансирования московских театров пронизана конфликтами интересов. Как минимум четырнадцать художественных руководителей, в числе которых Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников, получают госконтракты от своих театров, искусственно создавая себе дополнительные возможности для зарабатывания денег. Таланты и слава актеров и режиссеров нередко затмевают тот факт, что они руководят не частными, а государственными театрами, существующими на деньги налогоплательщиков. В большинстве случаев это происходит с одобрения департамента культуры Москвы или Минкульта РФ».

При заключении контрактов руководители государственных театров обязаны пройти процедуру согласования сделки со своим работодателем – с Департаментом культуры Москвы или Минкультом РФ. При этом орган власти может обнаружить в этом признаки конфликта интересов или не обнаружить, от этого и зависит одобрение сделки.

Прокуратура подтвердила, что Юрий Куклачев и Кирилл Серебренников пошли на нарушение закона, не уведомив свое руководство о сделках, в которых они были лично заинтересованы. Большинство художественных руководителей согласовали подобные сделки с департаментом, хотя конфликт интересов от этого в реальности не разрешался.

Данная процедура стала такой формальностью, что Евгений Марчелли из ярославского Театра имени Волкова и Олег Меньшиков из «Московского драматического театра имени Ермоловой» согласовывали сделки уже после их заключения.

В 2016 году московские власти выделили государственным театрам субсидии на сумму более 12,5 млрд. руб. По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, из бюджета оплачивается около 80% стоимости билетов, что позволяет удерживать цены на доступном для граждан уровне. Для многих городских театров бюджетные субсидии – это больше половины годового дохода, для некоторых – все 90%.

Как минимум четырнадцать театров в 2013-2017 годах заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 миллионов рублей со своими собственными руководителями как с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Театры нанимали своих художественных руководителей в качестве актеров и режиссеров, а также арендовали у них помещения и реквизиты для постановок.

Так руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман получал от своего театра в среднем примерно по 440 тыс. руб. за постановку одного спектакля, руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев – по 480 тыс. руб., руководитель Театра на юго-западе Олег Леушин – по 180 тыс. руб., руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников – по 345 тыс. руб. За актерскую игру в своих театрах Олег Табаков и Олег Меньшиков зарабатывали более чем по 600 тыс. в месяц, Надежда Бабкина – 520 тыс. в месяц.

Юрий Куклачев заключил два контракта на аренду помещений с собственным сыном на 3,76 млн. руб., а Павел Слободкин два года снимал помещение своего театрально-концертного центра у компании, в которой владеет 50%-й долей, за 38,6 млн. руб. При этом все они продолжали получать зарплату художественных руководителей государственных театров…

Да, аппетиты царские. И провозглашенный еще в советское время закон «Ты не путай свою личную шерсть с государственной!» нашим мастерам культуры, очевидно, не писан.

Алексей Рощин

По материалам: http://publizist.ru/blogs/33/21249/-