Кавалер Си: за что глава КНР получил орден Андрея Первозванного

Во вторник, 4 июля, в Кремле прошли российско-китайские переговоры. Как скрупулезно подсчитали в Пекине, это уже 23-я встреча лидеров двух стран. Четыре года назад новый председатель КНР Си Цзиньпин свой первый международный визит совершил именно в Россию.

«С вами я поддерживаю самые тесные контакты и связи», — обратился он к российскому президенту. Владимир Путин в ответном комплименте подчеркивал, что большая заслуга в хороших отношениях принадлежит лично Си Цзиньпину.

Признанием его персонального вклада в укрепление дружбы между народами России и Китая стало награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного. А приезд китайского лидера российский президент оценил как главное событие года в отношениях двух стран.

Китайский лидер — третий руководитель иностранного государства, удостоенный ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Почти 20 лет назад эта награда была вручена президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, 14 лет назад — президенту Азербайджана Гейдару Алиеву.

В последние годы этим орденом наградили лишь писателя Даниила Гранина, первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, а также министра обороны Сергея Шойгу. И вот теперь — председателя КНР.

«Я знаю Си Цзиньпина не первый год, несмотря на то, что он руководит великой страной, он всегда проявляет скромность и предпочитает о себе не говорить», — сказал Владимир Путин, вручая орден.

Принимая серебряную звезду на цепи из 17 звеньев, Си Цзиньпин действительно говорил не о себе, а о том, что орден — свидетельство большого внимания российской стороны, выражение истинной дружбы. И не скупился на эмоции: «Я и сейчас нахожусь под впечатлением от этой сильной дружбы!»

Китайский лидер также рассказал присутствующим, что они с Путиным договорились оберегать двусторонние отношения от влияния «внешней обстановки».

Президент России и председатель КНД проводят уже третью встречу в этом году

Впрочем, международная политика все равно оставалась в центре внимания. На неформальной встрече, которая предшествовала переговорам в Кремле, Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Как раз 4 июля Пхеньян объявил об испытании межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить цель «в любой точке мира». На этом фоне и Москва, и Пекин в очередной раз выступили за то, чтобы ядерная проблема Корейского полуострова решалась путем диалога и переговоров.

По словам Путина, Россия и Китай условились активно продвигать общую инициативу корейского урегулирования. Эту же мысль развили в совместном заявлении по итогам переговоров, отметив пагубность мышления «периода холодной войны и политики силы».

Одновременно со встречей лидеров в Кремле проходил и третий форум СМИ России и Китая, где было подписано соглашение о запуске телеканала «Катюша».

Вещающий на русском языке с китайскими субтитрами телеканал покажет китайскому зрителю лучшие российские программы. Заодно планируется разработать и китайский КВН.

Но что еще важнее, средства массовой информации России и Китая могут вместе противостоять фейковым новостям, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Выступая на встрече Путина и Си Цзиньпина с представителями деловых кругов и медиасообщества, Симоньян назвала фейковые новости западней, в которую попадают миллионы людей, привыкшие доверять крупным медийным именам.

«Откровенное вранье, которое раньше было уделом бульварных газет, теперь тиражируется уважаемыми СМИ и с их страниц переносится в уста свежеиспеченных мировых лидеров. Это удобно всем: и прессе, которая это делает, и лидерам», — отметила она и призвала журналистов двух стран объединиться для борьбы с ложью.

Российско-китайский день завершился совместным заявлением лидеров для прессы.

Перед встречей наблюдатели отмечали, что Россия, объявив три года назад поворот на Восток, так и не смогла монетизировать дружбу со своим соседом. Пекин не торопится вкладываться в российские проекты, хотя остается главным торговым партнером Москвы.

Читайте также: Встреча Путина и Си Цзиньпина: как Трамп помог России

В противовес таким заявлениям президент России подчеркивал, что в 2016 году товарооборот двух стран увеличился на 4 процента и достиг 66,1 миллиарда долларов. Кроме того, по данным Банка России, в прошлом году накопленные прямые капиталовложения из Китая увеличились на 12 процентов, достигнув 2,3 миллиарда долларов.

Приоритетным направлением сотрудничества в Москве называют энергетику. Россия занимает лидирующие позиции по объемам поставки в КНР нефти. В 2016 году только в рамках межправсоглашений экспортировано 27,3 миллиона тонн. С учетом коммерческих контрактов — 52,5 миллиона тонн.

Строительство газопровода «Сила Сибири» для поставок голубого топлива по восточному маршруту идет с опережением графика, напомнили в Кремле. Прокачка газа из России в Китай по этому трубопроводу начнется в декабре 2019 года.

В 2014 году «Газпром» и CNPC подписали договор о поставках газа по газопроводу «Сила Сибири» в течение 30 лет

Тогда же, в 2019-м, завершится строительство российского участка международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, сообщил Путин. Это самый протяженный в мире экономический коридор, охватывающий страны с населением свыше трех миллиардов человек. Реализация проекта позволит сократить срок доставки грузов из Китая в Евросоюз до 10 дней.

Из ощутимых итогов визита — фонд объемом 68 миллиардов юаней (около 10 миллиардов долларов), который планирует создать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Банком развития Китая (China Development Bank, CDB).

Как сообщается, это позволит осуществлять прямые инвестиции в российско-китайские проекты и рассчитываться в национальных валютах. Приоритетными отраслями для инвестирования новый фонд считает добычу и переработку природных ресурсов, горнодобывающий и транспортный секторы, а также сельское хозяйство.

Однако наибольшего успеха удалось достичь в сфере туризма. Китайцы прочно занимают лидирующие позиции по количеству поездок в Россию. В 2016 году нашу страну посетили 1 миллион 280 тысяч китайцев, на 30 процентов больше, чем годом ранее.

Восточных людей, очевидно, привлекает русская экзотика. Си Цзиньпин, например, не раз признавался, что любит русское мороженое. Этим лакомством его и угощали в Кремле. А заодно в русское меню вписали салат из морских гребешков, оладьи с черной икрой и крем-суп из сморчков. На горячее — свиная вырезка с картофельным муслином и филе лосося с морковным муслином.

Татьяна Меликян