КАТЫНЬ-БОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Книгу с версией «медновского расстрела» презентовали в Твери.





Презентация российского издания книги профессора университета Монклер (США) Гровера Ферра: «Катынский расстрел: опровержение «официальной версии».



Этот проект реализовали местные общественники. В презентации книги профессора Ферра приняли участие журналист и общественный деятель Анатолий Вассерман, историки, депутаты Тверской городской Думы, представители Общественной палаты России, тверских общественных организаций. Монография известного американского ученого опровергает принятую версию о массовых расстрелах советским режимом десятков тысяч польских военнопленных в апреле-мае 1940 года. Это событие известно в истории как «Катынский расстрел» в лесу под Смоленском. Позже этот термин стали употреблять также в отношении казни поляков в Калинине (теперь Тверь), а также во Владимире-Волынском, что на Западной Украине. Хорошо оформленная книга в твердом переплете, насыщенная фотографиями и документами, была издана на средства, собранные через Интернет неравнодушными к истории России гражданами. По словам координатора проекта Максима Кормушкина, «на наш призыв откликнулись люди со всех регионов страны, а также жители ряда зарубежных стран. Было собрано денег больше, чем планировалось». Это позволило дополнительно опубликовать комментарии историков и ещё ряд документов из архивов. В результате книга получилась более объемной. В первую очередь она касается Твери и «Медного». В ходе дискуссии Вассерман подчеркнул, что «к любым заграничным источникам и исследованиям в нашей стране прислушиваются гораздо более внимательно, чем к отечественным. Применительно к «катынско-медновской истории» это правило тоже работает». В начале 90-х годов прошлого века правительство Михаила Горбачева заявило, что Сталин действительно казнил поляков. В 1992-м президент РФ Борис Ельцин передал полякам документы известного «закрытого дела №1» как доказательство вины советского режима. Казалась бы: все понятно. Только многие российские историки заявили, что эти документы фальшивые и были предназначены для дискредитации КПСС и Сталина вообще. И вот теперь, как гром среди ясного неба, появилась книга профессора Ферра. Известный американский ученый не столько защищает советский режим и Сталина, сколько добивается правды в этой кровавой истории ХХ века. Может теперь лидеры нашей страны займут реальную позицию? А пока, ежегодно в первых числах сентября на мемориальный комплекс «Медное», недалеко от Твери, приезжает представительная польская делегация, в которую, кроме официальных лиц, входят духовенство, родственники погибших, а также общественных организаций «Катынские семьи» и «Полицейская семья 1939». На польской части мемориала у стены Плача священники совершают католическую мессу. К памятным знакам, на братские могилы – по официальной версии в них покоятся останки 6 311 польских офицеров – полицейских, пограничников, жандармов, военных капелланов, судейских и тюремных служащих – интернированных на территорию Советского Союза в начале Второй мировой войны и после расстреляных органами НКВД в Калинине (теперь Тверь) и захороненных в Медном. При развернутых польских знаменах и почетном карауле гости возлагают венки и цветы, зажигают поминальные свечи, молятся над братскими могилами своих соотечественников. Только лежат ли их останки под многочисленными мемориальными плитами? Есть другая версия, которой придерживается Ферр, который изучил закрытые для наших соотечественников архивные материалы. Большим достоинством книги «Катынский расстрел: опровержение «официальной версии» является публикация в ней документов из Библиотеки Конгресса США. С ним согласны некоторые историки, общественные деятели и политики, которые считают, что нет никаких доказательств, согласно которым польские офицеры, чьи имена начертаны на табличках в «Медном», были действительно казнены и захоронены здесь. Так, поляки со скорбными лицами молятся над мемориальными табличками полицейских Йозефа Кулиговского и Людвига Маловейского, которых считали убитыми в Твери. А они были убиты в 1941 году на расстоянии более 700 км от Твери, их жетоны были найдены в захоронениях во Владимире-Волынском во время раскопок польскими и украинскими археологами в 2011 и 2012 годах. Это одно из доказательств, опровергающих версию расстрелов поляков советским режимом, считает профессор Ферр. На презентации прозвучал вопрос: а вдруг эти полицейские с кем-то поменялись жетонами? На что Вассерман отреагировал резко: «Это равносильно тому, что эти люди поменялись бы паспортами!». Анатолий Александрович вообще сомневается в том количестве поляков, что похоронены здесь. Информационно-аналитический портал «НьюсБалт» опубликовал статью эксперта Валерия Иванова из Литвы, касающуюся книги Ферра. Он подчеркивает, что «акция «Катынь» началась в апреле 43-го с записи в дневнике Й.Геббельса, когда под Смоленском были найдены массовые польские могилы: «Большевики в этом месте застрелили и закопали в общих могилах около 10 тысяч польских пленных». Но, как подчеркивает в своей книге Ферр, опираясь на доказательства, найденные комиссией Николая Бурденко, расстреливали немцы из немецкого оружия и немецкими патронами. Эти военнопленные не успели отступить вместе с частями Красной Армии к Москве, перед рвущимися вперед танковыми клиньями Гудериана. «Какое там массовое убийство русскими тысяч поляков с аккуратной укладкой рядами их трупов в ямы. Зачем? Когда надо было спасаться самим», — задается вопросом Иванов. По мнению польского историка Ромуальда Свентека, чье мнение также отражено в книге, преступление в Катыни однозначно совершено гитлеровцами. В этом он лично убедился, посетив лагеря Воркуты и Норильска, где общался с немецкими военнопленными, которые были в оккупированном Смоленске. А в 1952 году в Норильске встретил польского капитана Владислава Жака – свидетеля преступления гитлеровцев под Смоленском. «От него я узнал, что немцы в самом деле захватили несколько лагерей, расположенных в этом районе с польскими военнопленными и уничтожили их, поскольку это отвечало их интересам. Эта книга важна тем, что в ней обобщены доказательства невиновности СССР в расстреле поляков в 1940 году». Вполне убедительное доказательство того, что поляков в Катынском лесу расстреляли немцы, — отметил Вассерман. — Теперь и за рубежом сказано вполне достаточно того, что к убийству поляков не причастна наша страна, наша власть. Руководитель депутатской группы «Связь поколений» Тверской городской Думы Сергей Мамонов заявил, что речь идет не о мести. Цель – защитить наших павших предков. Надо сохранить и увековечить светлую память о тысячах красноармейцев, погибших в боях и умерших в крупных хирургических госпиталях Медного. Надо восстановить памятную доску, которая была убрана в 2007 году с места их захоронения на территории мемориального комплекса «Медное». Тем более, что в архивах сохранились документы, в которых отмечались умершие в госпиталях раненые. Во время презентации состоялся телемост со Смоленском, где в это время проходила международная историко-культурная конференция «Россия – Польша – вехи истории», где также была презентована книга Ферра. Один из его конференции президент Фонда содействия примирения народов Игорь Ясинский считает, что «тема Катыни в нынешних условиях используется исключительно для политического давления на нашу страну. Какие бы выводы ни делали ученые и авторитетные комиссии специалистов, все равно звучат заявления, что во всем виновата Россия». А участники презентации книги Ферра в Твери отмечали некорректное, а порой хамское поведение гостей из Польши во время ток-шоу на федеральных телеканалах. И задавались вопросом: почему ведущие позволяют им открыто унижать Россию? Представители клуба «Ты помнишь, товарищ» подчеркивали, что книга Ферра в первую очередь нужна тверской молодежи. Она необходима при изучении реальной истории нашего края.

18.04.2017

Катынский расстрел. Опровержение -официальной- версии

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/18215/-