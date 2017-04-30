Катя Гордон рассказала о непростых отношениях с отцом своего второго сына

Вчера в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Катя Гордон откровенно поделилась подробностями непростых отношений с отцом ее новорожденного сына Серафима. Их роман начинался очень ярко и романтично. Однако, узнав о беременности Гордон, Егор (так зовут избранника Кати) воспринял эту новость без особого энтузиазма. Оказалось, что у него еще остались незаконченные отношения в бывшей семье, в которой к тому же подрастают дети. Катя поняла, что мужчина будет продолжать метаться между двумя семьями, и ей нужно принять это как данность. Поэтому она взяла тайм-аут и воспитывает новорожденного Серафима одна.

Напомним, что во время родов у Гордон возникли серьезные осложнения, которые серьезно угрожали ее жизни. Катя потеряла много крови, несколько дней пролежала в реанимации. Егор все это время был рядом, и как мог поддерживал подругу. Он встретил ее из роддома, и был чрезвычайно счастлив, взяв на руки новорожденного сына.

Недавно поползли слухи, что Катя встречается с предпринимателем Игорем Мацанюком и даже собирается за него замуж.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/katya-gordon-rasskazala-o-neprostyh-otnosheniyah-s-ottsom-svoego-vtorogo-syna.html