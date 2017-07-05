Кашпировский загипнотизировал Америку

Клиенты целителя в США испытывают то же самое, что советские люди видели по телевизору в 90-е годы: худеющие по указанию Кашпировского зажмуривают глаза, а избавляющиеся от кариеса слушают романсы.

Советский психотерапевт, получивший известность в конце 80-х годов благодаря выступлениям на телевидении, вновь собирает полные залы. Анатолий Кашпировский гастролирует по США и проводит сеансы лечения. Как рассказал его помощник, интерес к Кашпировскому не угас: среди его клиентов иммигранты, давние поклонники и американцы.

© ЧТК — ТАСС

На днях он провел «беспрецедентную мировую дистанционную психологическую акцию», как ее называет сам целитель. Коррекция носа с восстановлением нормального носового дыхания и избавлением от храпа прошла 29 июня 2017 года ровно в 19:30 по нью-йоркскому времени. Чары Кашпировского действовали на страдающих от храпа в любой точке планеты. Однако в условленное время необходимо было сидя или лежа в течение трех минут сосредоточенно смотреть на любой предмет перед собой. При этом целитель запретил трогать нос спустя шесть часов после акции.

Также Кашпировский не мог не воспользоваться Всемирной паутиной для трансляции своих способностей. Сейчас его онлайн-сеансы, например, от сглаза и порчи, а также по коррекции судьбы стоят примерно 300 рублей.

В Нью-Йорке вход на массовый сеанс чародея стоит 30 долларов. Как пишет «Комсомольская правда», желающие похудеть по указанию Кашпировского зажмуривали глаза, аллергиков он вводил в недвижимое состояние, и они падали на пол. В общем все, что советские люди видели на экранах своих телевизоров в 90-годы. Особое оживление вызвала процедура лечения кариеса. Для избавления от дырок в зубах нужно было предварительно посмотреть на них в зеркало, а потом три минуты слушать заклинания целителя под романсы самого Кашпировского. Поход к стоматологу после этого можно было отменять.

© Игорь Хакимов/ИТАР-ТАСС

Оказалось, что у Кашпировского давно уже есть американский паспорт и живет он недалеко от ресторана на Брайтоне, где проводит свои сеансы. В свои 77 лет психотерапевт активно занимается спортом.