Кашпировский загипнотизировал Америку
Советский психотерапевт, получивший известность в конце 80-х годов благодаря выступлениям на телевидении, вновь собирает полные залы. Анатолий Кашпировский гастролирует по США и проводит сеансы лечения. Как рассказал его помощник, интерес к Кашпировскому не угас: среди его клиентов иммигранты, давние поклонники и американцы.
На днях он провел «беспрецедентную мировую дистанционную психологическую акцию», как ее называет сам целитель. Коррекция носа с восстановлением нормального носового дыхания и избавлением от храпа прошла 29 июня 2017 года ровно в 19:30 по нью-йоркскому времени. Чары Кашпировского действовали на страдающих от храпа в любой точке планеты. Однако в условленное время необходимо было сидя или лежа в течение трех минут сосредоточенно смотреть на любой предмет перед собой. При этом целитель запретил трогать нос спустя шесть часов после акции.
Также Кашпировский не мог не воспользоваться Всемирной паутиной для трансляции своих способностей. Сейчас его онлайн-сеансы, например, от сглаза и порчи, а также по коррекции судьбы стоят примерно 300 рублей.
В Нью-Йорке вход на массовый сеанс чародея стоит 30 долларов. Как пишет «Комсомольская правда», желающие похудеть по указанию Кашпировского зажмуривали глаза, аллергиков он вводил в недвижимое состояние, и они падали на пол. В общем все, что советские люди видели на экранах своих телевизоров в 90-годы. Особое оживление вызвала процедура лечения кариеса. Для избавления от дырок в зубах нужно было предварительно посмотреть на них в зеркало, а потом три минуты слушать заклинания целителя под романсы самого Кашпировского. Поход к стоматологу после этого можно было отменять.
Оказалось, что у Кашпировского давно уже есть американский паспорт и живет он недалеко от ресторана на Брайтоне, где проводит свои сеансы. В свои 77 лет психотерапевт активно занимается спортом.
«Раньше ходил в спортзалы, сейчас дома использую разные спортивные снаряды. И приседания! В 2011 году я приседал, на груди вес в 205 кг, а на спине — 255 кг. Пробежки совершаю почти каждый день, на большой скорости, но короткие — максимум 100 — 150 м, в коридоре. Подъем на пресс — утром 600 раз и вечером столько же», — рассказал он о своих физических способностях корреспонденту kp.ru.
По материалам: http://ridus.ru/news/256341