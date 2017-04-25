Карты «Мир» могут выйти за пределы России

Российские карты «Мир» могут быть запущены за рубежом.

Национальная система платежных карт (НСПК) и Mastercard ведут переговоры о том, чтобы выпустить специальные кобейджинговые карты, которые за рубежом будут являться полноценными картами платежной системы Mastercard, а внутри РФ будут действовать как карты «Мир».

Речь идет о выпуске сразу 40 млн таких карт, пишет газета «Ведомости».

Если сторонам удастся заключить соглашение, то это может решить проблему низкого спроса, чего опасаются многие эксперты. У большинства населения на руках есть карты международных платежных систем, поэтому нет никакого смысла менять их на российскую платежную систему.

В данном случае популярность карт «Мир» должна быть заметно выше, если только стоимость обслуживания также не будет увеличена. Крупные российские розничные банки уже заявили о возможном выпуске таких карт и интересе к ним, если будет достигнута договоренность между НСПК и Mastercard.

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С 1 июля карты «Мир» будут выдаваться всем, кто так или иначе получает выплаты из бюджета.

Прежде всего переход на «Мир» будет осуществлен среди бюджетников и пенсионеров.

Для Mastercard совместный проект с НСПК даст возможность увеличить долю рынка.

При этом сейчас также идут переговоры с Visa. Кроме того, существует вероятность дальнейшего развития кобейджинговых карт с японской JCB или же с American Express и Union Pay.