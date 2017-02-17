Шоу-бизнес 

Кардашьян вышла в свет с практически обнаженной грудью

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На неделе моды в Нью-Йорке американская звезда реалити-шоу появилась в прозрачном топе на голое тело.

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© kimkardashianwest.com

36-летняя Ким Кардашьян появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в бардовом облегающем наряде. Для своего эффектного появления на публике американская звезда реалити-шоу выбрала спортивные штаны с завышенной талией, огромный пуховик и прозрачный топ. Бюстгальтер в этом случае показался телезвезде лишним. Фотографы не преминули сфоркусироваться на выдающихся формах звезды.

© Zelig Shaul/ ZumaTASS

Сексуальный костюм был из коллекции бренда Yeezy ее супруга Канье Уэста.

© Zelig Shaul/ ZumaTASS

Ким Кардашьян известна своими откровенным нарядами. Фотомодель в прошлом году отправилась в спортзал в откровенной майке, которая лишь формально прикрывала необъятную грудь звезды.

© instagram.com

По материалам: http://ridus.ru/news/245207

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