Кардашьян вышла в свет с практически обнаженной грудью
На неделе моды в Нью-Йорке американская звезда реалити-шоу появилась в прозрачном топе на голое тело.
© kimkardashianwest.com
36-летняя Ким Кардашьян появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в бардовом облегающем наряде. Для своего эффектного появления на публике американская звезда реалити-шоу выбрала спортивные штаны с завышенной талией, огромный пуховик и прозрачный топ. Бюстгальтер в этом случае показался телезвезде лишним. Фотографы не преминули сфоркусироваться на выдающихся формах звезды.
© Zelig Shaul/ ZumaTASS
Сексуальный костюм был из коллекции бренда Yeezy ее супруга Канье Уэста.
© Zelig Shaul/ ZumaTASS
Ким Кардашьян известна своими откровенным нарядами. Фотомодель в прошлом году отправилась в спортзал в откровенной майке, которая лишь формально прикрывала необъятную грудь звезды.
© instagram.com
По материалам: http://ridus.ru/news/245207