Кардашьян вышла в свет с практически обнаженной грудью

На неделе моды в Нью-Йорке американская звезда реалити-шоу появилась в прозрачном топе на голое тело.

36-летняя Ким Кардашьян появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в бардовом облегающем наряде. Для своего эффектного появления на публике американская звезда реалити-шоу выбрала спортивные штаны с завышенной талией, огромный пуховик и прозрачный топ. Бюстгальтер в этом случае показался телезвезде лишним. Фотографы не преминули сфоркусироваться на выдающихся формах звезды.

© Zelig Shaul/ ZumaTASS

Сексуальный костюм был из коллекции бренда Yeezy ее супруга Канье Уэста.

© Zelig Shaul/ ZumaTASS

Ким Кардашьян известна своими откровенным нарядами. Фотомодель в прошлом году отправилась в спортзал в откровенной майке, которая лишь формально прикрывала необъятную грудь звезды.