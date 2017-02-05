Украина 

Караулила у туалета — о встрече Тимошенко с Трампом

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Караулила у туалета — о встрече Тимошенко с Трампом | Русская весна

Юлия Тимошенко встретилась с президентом США Дональдом Трампом, о чём немедленно сообщила представителям СМИ. Встреча, по её словам, состоялась во время молитвенного завтрака 2 февраля в Вашингтоне.

Обстоятельства встречи, как выясняется, крайне пикантны.

«Она ждала его во время молитвенного завтрака, возле туалета, затем их провели в небольшой офис», — сообщил президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум.

В пресс-службе Тимошенко от комментариев отказались. В Администрации президента Украины информацию также не комментируют.

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Караулила у туалета — о встрече Тимошенко с Трампом | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486279193

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