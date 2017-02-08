

Гиви, Моторола, Мозговой … Капитализму не нужны герои. Они страшны тем, что будят людей

Капитализм, это не просто экономическая система, это паразит, причем паразит равнодушный. Для капитализма фашизм — это нормально. Для капитализма нет морали и принципов, а есть только прибыль, нажива.

Капитализм убивает любого, кто выходит за рамки рабства и подчинения.

К кому из этих героев, прошедших горнило войны, представители капитала могли подойти и «порешать чтобы замириться с правосеками, подзаработать, поделать дела»? Никто не решился бы и это знали. И за каждым из них шли люди, много людей, они стали героями не по назначению, а за дела свои, они были известны не только на Донбассе, но и по всей России, и в мире.

Вот за это их и убили.

Потому что «дорогие украинские партнеры», потому что капиталу нужен покой, Донбасс в составе Украины, совместная нажива на газе, угле, земле, предприятиях, воздухе и воде.

Для капитализма нацист правосек, убивший ребенка и ополченец, защищающий детей, женщин и стариков — одинаковы, причем правосек даже удобнее, поскольку он за деньги сделает, то что надо, а ополченец за мзду не отойдет, не сдаст и не продаст детей и женщин.

Герои Новороссии, в которых верили и за которыми шли люди — стали врагами капитала. И не важно, что Моторола и Гиви не лезли в политику, они стали лидерами общественного мнения, а при капитализме такие должны четко выполнять, что скажут, даже если это обнять и поцеловать Порошенко, вступить в Правый сектор, забыть все что было — все убийства, весь этот террор киевской хунты. Для капитализма приемлемы только псевдо лидеры, которых назначают в СМИ и которые перестают быть лидерами, как только СМИ перестают о них писать. Капитализму нужны марионетки, нули без содержимого.

Война на Донбассе, сама земля породила настоящих героев, каждый из которых стал легендой. Они были настолько сильны, что о победе в бою над ними не могло быть и речи, и неважно, честный был бой или с превосходящими десятикратно силами нацистов. Капитализм это рабство, а идеология, вера в людей, сила людей, народные лидеры — разрушают и рабство и капитализм.

Вера в таких людей, как Моторола, Гиви, Мозговой — для капитализма неприемлема, ему необходимо, чтобы мы верили в Навальных, из чьей задницы торчат одновременно руки Администрации президента РФ и Госдепа США, для капитализма это нормально, а руки можно и помыть.

Вот за это их и убили.

Помните об этом. Они положили свои жизни не только за женщин и детей Донбасса, в попытке защитить мир от коричневой гидры фашизма, они своим примером будили людей, будили нас от спячки и беспрестанного хрючила из корыта.

Хотя бы ради них, мы должны, обязаны поднять замаранную морду из миски и оглядеться вокруг, а потом помочь сделать это другим.

Вечная память…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108383/17112/-