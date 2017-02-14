Канье Уэста обозвали «бомжом» за штаны из России

«Уэст одевается, как ты, когда идешь в гараж убирать собачьи какашки в обносках из китайки» — примерно так сетевые остряки встретили новые фотографии Канье Уэста, чрезвычайно популярного в США рэпера, мужа телезвезды Ким Кардашьян. На днях он появился на улице в просторной куртке, грубых ботинках и синих тренировочных штанах с надписью «Спорт» по-русски.

«Собачьими какашками» дело не ограничилось, и в твиттере началось настоящее соревнование на самый глумливый комментарий к фотографиям.

«Это икона моды — Канье Вест. Он одевается, как твой батя, который идет в гараж».

«Похоже, Канье все-таки был в Гольяново и знает, как дядя Вася за водкой в магаз по утрам ходит».

«Стиль: когда точил в комп, а мамка послала за хлебом в магазин во дворе».

«Канье тут похож на того, кто сейчас снесет тебе лицо. Для атмосферности не хватает музычки из „Рокки“».

«Можно мне, пожалуйста, задницу, как у Ким, и самооценку, как у Канье?»

Всезнающие блогеры выяснили, что пресловутые штаны с надписью «Спорт» рэперу мог подарить еще в ноябре 2016 года российский дизайнер Гоша Рубчинский во время визита Уэста в Москву. Само это событие вызвало в Сети массу шуток, но тогда мало кто верил, что американская знаменитость и впрямь будет расхаживать по улице в штанах из России, хотя, по слухам, одежду от Рубчинского носит и Ким Кардашьян, и ее дети.

Ранее предметом пересудов в Сети стали огромные московские очереди за кроссовками от самого Канье Уэста, который сотрудничает с компанией Adidas. Их стоимость за пару составляла около 30 тысяч рублей, хотя спекулянты умудрялись продавать и за 2 тысячи долларов. Вся эта ситуация показалась многим пользователям Сети комичной.