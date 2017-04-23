Кандидаты в президенты Франции: что они говорили о России (ФОТО)

Предвыборная кампания во Франции стала первой после возвращения Крыма в состав России.

Кандидаты на высший пост в течение нескольких месяцев спорили об отношении к Москве, нередко переходя при этом на личности. Репутацию друзей России в этой полемике заслужили кандидаты правых Франсуа Фийон и Марин Ле Пен. Претендентом, выгодным для Киева, называют Эммануэля Макрона.

РИА Новости. Ирина Калашникова. Сторонник кандидата на пост президента Франции, лидера движения «Вперёд!» (En Marche) Эммануэля Макрона

«Не пейте слишком много водки»

Еще до того, как на праймериз в декабре 2016 года победил Фийон, этого политика называли лидером неофициальной пророссийской партии среди правых. Дружественные отношения между Фийоном и Путиным установились еще в конце 2000-х, и с тех пор в окружении кандидата собираются сторонники признания Крыма в составе России.

Один из них — депутат Тьерри Мариани, дважды, в 2014-м и 2016 году, возглавлявший делегации французских парламентариев на полуострове. Мариани выступает равно в поддержку непризнанных республик Новороссии, подготовкой гуманитарной миссии в которые он занят.

Мариани, а также несколько десятков депутатов-фийонистов в Национальной ассамблее Франции в 2016 году провели через собрание постановление, осуждающее антироссийские санкции. К несчастью, большого резонанса эта инициатива не имела, поскольку в зале для голосования отсутствовали четыре пятых депутатов.

В ходе первичных выборов Франсуа Фийон столкнулся с жесткой оппозицией по российскому вопросу. Осенью 2016 года Эрве Маритон, друг Михаила Ходорковского, сделал из связей Фийона с Кремлем повод для демарша. Маритон объявил, что снимает свою кандидатуру с первичных выборов в пользу Алена Жюппе, чтобы не допустить «друга Путина». Предвыборная полемика между Жюппе и Фийоном также не обошлась без скандала: проигравший кандидат предупредил выигравшего Фийона, чтобы тот «не пил слишком много водки».

AFP 2017 / Sebastien Bozon. Лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен. 5 апреля 2017 года

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«Считаю Крым частью России»

Притом что Фийон подвергается давлению за дружеские связи с Путиным, его позиция по Крыму — не самая радикальная.

Лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен готова пойти дальше и призывает к немедленному и безусловному признанию Крыма российским. Разница между Ле Пен и Фийоном — вопрос прагматизма и романтизма.

С точки зрения «Национального фронта», Россия — часть европейского сообщества наций и потенциальная участница обновленного содружества Старого Света.

В своих выступлениях Ле Пен подчеркивает «европейский выбор» России, сделанный во времена Петра Великого. В «Национальном фронте» считают, что Европа не может быть полной без России, тогда как Фийон просто предлагает перестать ссориться с русскими.

Связи между «Национальным фронтом» и Россией, завязанные еще в 1990-е, дали о себе знать и в нынешней предвыборной кампании. После того как президент США Дональд Трамп отказался встретиться с Марин Ле Пен, лидер «Национального фронта» прибыла в Россию и была принята Владимиром Путным в Кремле.

В отличие от Фийона, считающего Башара Асада «кровавым диктатором», Ле Пен выступает в поддержку Дамаска. В «Национальном фронте» осудили недавние бомбардировки аэродрома Эш-Шайрат американской авиацией и заявили, что «понимают» позицию России по химическим атакам.

«В Сирии сражаются вооруженные банды»

РИА Новости. Ирина Калашникова. Кандидат в президенты Франции, лидер движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон во время митинга в Париже

Кандидат из противоположной части политического спектра — леворадикал Жан-Люк Меланшон — также принадлежит к числу тех, кто готов разговаривать с Владимиром Путиным. Критически настроенный к российской внутренней политике (своим единомышленником он считает Сергея Удальцова), Меланшон готов поддержать Россию на международной арене.

По мнению стремительно набирающего вес претендента, Восточная Европа нуждается в проведении «большой мирной конференции по границам», чтобы скрепить постсоветский миропорядок.

«Где заканчивается граница России — у берегов Крыма или за его пределами, — я не знаю», — оставляет вопрос открытым Меланшон.

Часто критикуемый, как и Фийон, за нежелание рвать с Россией, кандидат крайне левых негативно оценивает умеренную сирийскую оппозицию. По его мнению, в Сирии сражаются «вооруженные банды», не заслуживающие считаться повстанцами; но в то же время Меланшон осуждает и президента Башара Асада.

В противоположность Меланшону социалист Бенуа Амон выступает против России как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Амон считает, что наша страна «дестабилизирует» своих соседей, создавая «империалистическую» опасность, которой требуется противостоять.

«Я не понимаю этого благодушия к Владимиру Путину!» — восклицает он.

Антироссийская карта появилась в руках у Амона неслучайно. Крайне близкий к Меланшону по большинству положений своей программы, социалист вынужден искать разницу. Однако ставка на российскую угрозу не приносит успеха, и рейтинг кандидата от системных левых по опросам с 14% упал до 9%.

Россия и фаворит

Если бы в политике действовали простые арифметические операции, то сложение избирателей, поддерживающих пророссийских кандидатов, уже позволило бы Кремлю заручиться большинством на выборах. Однако в политике побеждает только кто-то один, и реализуется лишь одна, а не обобщенная или консенсусная программа.

Согласно данным опросов, на лидерство в предвыборной гонке претендует бывший министр экономики Эммануэль Макрон, официально выступающий за отмену антироссийских санкций. На практике отношение Макрона к России сложнее. Политический наследник президента Олланда, отказавшегося продавать Москве вертолетоносцы «Мистраль», Макрон имеет все для того, чтобы продолжить ту же политическую линию.

Постоянно живущий на Украине французский журналист Оливье Ведран считает Макрона идеальным кандидатом для Киева. И хотя в своих выступлениях фаворит ни разу не затрагивал украинскую тему, он, безусловно, намерен и в дальнейшем считать Крым украинским.

С Украиной Макрона пока связывает только «хакерский скандал», в ходе которого кандидат обвинил взломщиков из этой страны в атаке на свои сайты.

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Однако единомышленники Макрона дают понять, что считают виновной в кибернападении Россию. История Макрона и украинских (или российских?) хакеров пока не имела продолжения.

Однако по другую сторону личных обид между Макроном и Кремлем проступает более серьезная трещина. Единомышленник Хиллари Клинтон, в переписке с которой он состоял с 2012 года, Макрон называет Россию страной, «не разделяющей наши ценности». И если для Марин Ле Пен Россия — это Европа, то Макрон упоминает нашу страну лишь в связи с Сирией и Ираном.