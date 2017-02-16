Канал НТВ покажет «Пять минут тишины» с Игорем Лифановым

На следующей неделе зрителей канала НТВ ждет премьера нового захватывающего детектива «Пять минут тишины». Картина посвящена нелегкой работе горных спасателей. Главную роль в фильме исполнил популярный российский актер Игорь Лифанов. Компанию ему на съемочной площадке составили Артур Ваха, Роман Курицын, Олег Андреев и другие популярные актеры. Роль единственной девушки в отряде спасателей исполнила Анна Пескова.

Для съемок в картине актерам пришлось пройти серьезную физическую подготовку. Актер Роман Курицын, сыгравший в ленте роль молодого работника МЧС, несколько месяцев занимался скалолазанием:

Я специально готовился к этому проекту, занимался и все трюки выполнял сам. Было, что и срывался, и падал, и дрался. После съёмок мне очень захотелось стать добровольцем в спасательном отряде. Если МЧС понадобится моя помощь, то я буду готов

Съемки сериала проходили в Карелии, режиссером стал Алексей Праздников, известный по фильмам «Марафон для трех граций», «Все к лучшему». Премьера 10-серийного фильма состоится 20 февраля.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/kanal-ntv-pokazhet-pyat-minut-tishinyi-s-igorem-lifanovyim.html