Канадские истребители поднимались на перехват российских бомбардировщиков у Аляски

Канадские истребители так же, как и ВВС США, сопровождали в четверг российские бомбардировщики Ту-95, приблизившиеся к северному побережью страны в районе Аляски, передает телеканал CTV со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Ранее телеканал CNN сообщил, что российские бомбардировщики Ту-95 четвертую ночь подряд совершали полеты у побережья Аляски.

CTV отмечает, что это первый с декабря 2014 года случай, когда истребители канадских военно-воздушных сил были подняты в воздух для сопровождения российских самолетов. По данным телеканала, два истребителя CF-18 вылетели на перехват Ту-95 в четверг. Представитель NORAD Дженнифер Стадник сообщила, что российские бомбардировщики также сопровождались американскими истребителями F-22.

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Стадник отметила, что российские самолеты не заходили в воздушное пространство США и Канады, а российские летчики действовали «профессионально и безопасно» перед тем, как вернуться на базу. При этом Стадник сообщила, что подобные полеты российских самолетов были частым явлением с период с 2012 по 2014 годы.

За день до этого телеканал Fox News сообщил, что американские истребители «сопровождали российские бомбардировщики на протяжении 12 минут» у побережья Аляски.

Телеканал CNN подчеркивал, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. На их перехват были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолакационного обнаружения Е-3, которые осуществили его в «профессиональной и безопасной манере».

Позднее в министерстве обороны России подтвердили, что два бомбардировщика Ту-95 МС во время воздушного патрулирования в районе Аляски сопровождали истребители F-22 ВВС США.

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